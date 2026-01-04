فليك: لم نستحق الفوز على إسبانيول.. وشكرا لجوان جارسيا

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن فريقه لم يستحق الفوز على إسبانيول.

وفاز برشلونة على إسبانيول بهدفين دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا أن نقر أن إسبانيول قدم مباراة رائعة وكان الجو في الملعب لا يصدق، كان دربي وقد استمتعت به كثيرا".

وواصل "أقولها بصراحة لم نستحق الفوز ولكن في النهاية الجودة التي قدمناها على أرض الملعب بعد التغييرات هي التي حسمت المباراة وأنا سعيد جدا بذلك".

وأكمل "أولا يجب أن أقول شكرا لجوان جارسيا لأنه قدم أداء مذهلا وأعتقد أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، وكذلك اللاعبون الذين دخلوا من دكة البدلاء كانوا حاضرين مباشرة، وهذا يظهر الجودة التي نمتلكها".

وأكمل "أعرف أن جوان جارسيا يقدر كثيرا ما حدث في إسبانيول ولن ينسى لأن مانولو هو من منحه الثقة ليشارك، لكن هذه هي كرة القدم وهو يلعب معنا الآن وأداؤه طوال الموسم مذهل وأعتقد أنه قدم مباراة رائعة وحقق أيضا شباكا نظيفة وكان مسؤولا عنها بشكل مباشر".

وتابع "هذا أحد أكثر الانتصارات التي أسعدتني في الموسم لأنني أعلم أهمية الدربي للكثير من الناس في الشارع ويجب أن نفوز، لكن في النهاية سعيد بالفوز لأننا لم نلعب بشكل جيد، لكنني لن أقول إننا لم نلعب جيدا فقط لأن ذلك ربما كان أيضا بسبب الخصم الذي قدم مباراة رائعة".

وشدد "وجود حارس مرمى مثل جوان جارسيا أمر مهم، عندما تشاهد المباراة تعرف مدى أهميته، وعندما تنظر إلى ريال مدريد ترى أنهم يملكون حارسًا رائعًا أيضا والكثير من الفرق الكبيرة تملك ذلك، أنا سعيد بوجوده ولأننا اتخذنا قرار التعاقد معه".

ووسع برشلونة الفارق في الصدارة مع ريال مدريد إلى 7 نقاط بشكل مؤقت.