أمم إفريقيا - مدافع المغرب: كل مباراة الآن بمثابة نهائي

يرى أنس صلاح الدين لاعب المنتخب المغربي أن كل مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس أمم إفريقيا تعد بمثابة نهائي، وذلك قبل ملاقاة تنزانيا يوم الأحد.

ويستعد الأسود لملاقاة تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد.

وقال صلاح الدين في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "قائمة المغرب جيدة جدا، وجميع اللاعبين قادرون على اللعب، وإذا قرر المدرب إجراء بعض التغييرات، فلن يؤثر ذلك على أسلوبنا أو تكتيكنا".

وأضاف "كل اللاعبين في مستوى جيد والجميع جاهز، وأنا سعيد جدًا بذلك".

وأكمل "دخلنا مرحلة خروج المغلوب، وبالتالي فإن كل مباراة تعتبر بمثابة نهائي".

وتابع "نحن بحاجة إلى دعم جماهيرنا، ونحتاج لمساندتهم. إذا كنتم في الملعب، كونوا إيجابيين وابقوا معنا، وساندونا، وأعتقد أننا سنفوز بالمباراة معا إن شاء الله".

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز على تنزانيا سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا والكاميرون، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.