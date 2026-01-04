وكيله: حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار وليس المال

حامد حمدان النادي : بيراميدز بيراميدز

نفى سمير الحاوي وكيل أعمال حامد حمدان انتقال اللاعب إلى بيراميدز بسبب حصوله على العرض الأعلى ماديا.

وكشف الحاوي عن حصول حمدان على عروض مالية أكبر من خارج الدوري المصري.

وقال سمير الحاوي وكيل أعمال حامد حمدان عبر قناة أون سبورت: "حامد حمدان لم ينتقل إلى بيراميدز من أجل المال، لو كان الأمر يتعلق بالمال لم يكن لينتظر الزمالك طوال تلك الفترة أو كان سينتقل لخارج مصر، لكنه اختار بيراميدز في النهاية".

وتابع الحاوي "بيراميدز لم يكن أعلى عرض مالي لنادي بتروجت لضم حامد حمدان لأنه هناك عروض خارجية بمقابل أكبر".

وأوضح وكيل أعمال حامد حمدان "نعم عرض بيراميدز تفوق على الأهلي والزمالك من الناحية المالية بالنسبة للعروض المقدمة من الدوري المصري".

وشدد الحاوي "حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار الفني والنفسي، وقرر المنافسة مع بيراميدز على البطولات الكبرى الفترة المقبلة".

واختتم الحاوي تصريحاته "الزمالك كان متمسك بصفقة حامد حمدان حتى آخر وقت، لكن الأمور المالية لم تكن الأنسب في الوقت الحالي بجانب قضايا إيقاف القيد".

وعاد حامد حمدان من جديد إلى نادي بيراميدز الذي بدأ منه مسيرته في الدوري المصري.

وكان حامد حمدان خضع للاختبارات في الأهلي في نهاية عام 2018 لكنه لم يكمل انتقاله ، ثم انضم بعدها إلى بيراميدز مطلع عام 2019.

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 4 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات هذا الموسم.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدفا في شباك منتخب تونس.

وبدأ حامد حمدان مسيرته مع نادي غزة، وانتقل منه إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2019.

بعدها لعب على سبيل الإعارة مع الإنتاج الحربي ثم طنطا، ثم مع الجزيرة والمجد الذي انضم منه إلى بتروجت في عام 2023.