أمم إفريقيا - مزراوي يوجه رسالة إلى الجماهير المغربية قبل مواجهة تنزانيا

أوضح نصير مزراوي مدافع المنتخب المغربي أن جماهير بلاده عليها لعب دورا كبيرا في مساعدة الفريق على عبور عقبة تنزانيا في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد الأسود لملاقاة تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد.

وقال مزراوي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لا توجد مباراة سهلة، فنحن لم نتوج باللقب منذ 50 سنة، وكل منتخب يقدم ما عليه من أجل الانتصار".

وأضاف "لا يوجد مركز مفضل لي، فأنا في مسيرتي يعجبني اللعب في جميع المراكز. القرار عند المدرب وهو يعرف أنني ألعب في الطرفين معًا".

كما وجّه مزراوي رسالة مباشرة إلى الجماهير المغربية قائلا "نطالب جماهيرنا بدعمنا من الدقيقة الأولى للأخيرة، وحتى إن عانينا أن يواصلوا تحفيزنا من أجل إسعادهم".

وعن سيناريو ركلات الترجيح، اعتبر مزراوي أنه احتمال وارد في مثل هذه المباريات الإقصائية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الذهني لأي تطور قد تشهده المباراة.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز على تنزانيا سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا والكاميرون، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.