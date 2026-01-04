أمم إفريقيا - مزراوي يوجه رسالة إلى الجماهير المغربية قبل مواجهة تنزانيا

الأحد، 04 يناير 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - براهيم دياز

أوضح نصير مزراوي مدافع المنتخب المغربي أن جماهير بلاده عليها لعب دورا كبيرا في مساعدة الفريق على عبور عقبة تنزانيا في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد الأسود لملاقاة تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد.

وقال مزراوي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لا توجد مباراة سهلة، فنحن لم نتوج باللقب منذ 50 سنة، وكل منتخب يقدم ما عليه من أجل الانتصار".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - أمرابط يواصل الغياب أمام تنزانيا أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي أمم إفريقيا - المجبري: تونس متأخرة بكل شيء في كرة القدم وعلينا التحرك أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس

وأضاف "لا يوجد مركز مفضل لي، فأنا في مسيرتي يعجبني اللعب في جميع المراكز. القرار عند المدرب وهو يعرف أنني ألعب في الطرفين معًا".

كما وجّه مزراوي رسالة مباشرة إلى الجماهير المغربية قائلا "نطالب جماهيرنا بدعمنا من الدقيقة الأولى للأخيرة، وحتى إن عانينا أن يواصلوا تحفيزنا من أجل إسعادهم".

وعن سيناريو ركلات الترجيح، اعتبر مزراوي أنه احتمال وارد في مثل هذه المباريات الإقصائية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الذهني لأي تطور قد تشهده المباراة.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز على تنزانيا سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا والكاميرون، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.

المغرب نصير مزراوي تنزانيا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أستهين بأي منافس.. وأضع نفسي تحت الضغوطات دائما أمم إفريقيا - مدافع المغرب: كل مباراة الآن بمثابة نهائي أمم إفريقيا - أمرابط يواصل الغياب أمام تنزانيا أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي أمم إفريقيا - المجبري: تونس متأخرة بكل شيء في كرة القدم وعلينا التحرك مواعيد مباريات الأحد 4 يناير 2026.. مواجهتان في أمم إفريقيا وقمة إنجليزية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا 8 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 4 أشهر.. الوحدات الأردني يعلن فسخ تعاقده مع أجايي 15 دقيقة | آسيا
كرة يد - جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا.. والطريق حتى النهائي 29 دقيقة | كرة يد
إنزاجي يستبعد البليهي للمباراة الثانية على التوالي 40 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وكونيا يقودان الهجوم ضد ليدز 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر 58 دقيقة | أمم إفريقيا
كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد 58 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520524/أمم-إفريقيا-مزراوي-يوجه-رسالة-إلى-الجماهير-المغربية-قبل-مواجهة-تنزانيا