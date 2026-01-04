أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي

أوضح البلجيكي توم سانتفيت مدرب المنتخب المالي أن الروح القتالية التي لعب بها فريقه أمام تونس كانت السبب الرئيسي في التأهل الدرامي على حساب نسور قرطاج في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

تأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد تخطي منتخب تونس في دور الـ16، رغم لعب معظم المباراة بـ10 لاعبين.

وقال سانتفيت في تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك: "المباراة انطلقت بشكل متوازن ومفتوح من الجانبين، قبل أن تتغير معالمها بالكامل بعد الدقيقة 26، إثر طرد اللاعب ويويو كوليبالي".

وأضاف "هذا الطرد صعّب المهمة بشكل كبير على فريقي".

وتابع "لاعبو مالي تعاملوا بذكاء مع مجريات المباراة، حيث أحكموا التنظيم الدفاعي واعتمدوا على الهجمات المرتدة رغم النقص العددي".

وأكمل المدرب البلجيكي "الخطة كانت تقوم على استدراج المنافس والوصول إلى ركلات الترجيح".

وواصل "لاعبو مالي قدموا أداء استثنائيا على امتداد 120 دقيقة كالأبطال لما أظهروه من صلابة ذهنية وقتالية عالية".

وأتم "طموح المنتخب المالي لا يقف عند حدود ربع النهائي، بل يتجاوز ذلك إلى المنافسة الجدية على لقب كأس أمم إفريقيا".

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور الـ8 للبطولة، وذلك بعدما تغلب منتخب السنغال على السودان 3-1.