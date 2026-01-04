كرة طائرة - سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب دوري المرتبط للسيدات

الأحد، 04 يناير 2026 - 11:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي إفريقيا للطائرة سيدات

تختتم منافسات النسخة الأولى من دوري المرتبط لسيدات الكرة الطائرة مساء اليوم الأحد.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة - لجوء صلاح وسعيد للاتحاد الدولي ضد تجاوزات مسؤول السويحلي الليبي كرة طائرة - حسام عبد العزيز مدير فني لـ الزمالك كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين

وتقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى عبر قناة أون سبورت.

واستحدث الاتحاد المصري للكرة الطائرة بطولة دوري المرتبط للمرة الأولى والتي تعتمد على نتائج الفريق الأول والناشئات.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والمقاولون العرب.

ويتم احتساب فوز الفريق الأول بـ 3 نقاط حال الفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1، أما في حالة الفوز 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة.

أما في مرحلة المرتبط (الناشئات) يحصل الفريق الفائز على نقطة واحدة بغض النظر عن النتيجة.

الوضع الحالي:

1- الأهلي - 8 نقاط

2- الزمالك - 5 نقاط

3- سبورتنج - 3 نقاط

4- المقاولون - 0 نقطة

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بأول جولتين بعد الفوز على فريقي سبورتنج والمقاولون العرب.

أما الزمالك فحقق العلامة الكاملة أمام المقاولون بانتصارين للسيدات والمرتبط، بينما حصل على نقطة واحدة فقط أمام سبورتنج بعد خسارة مواجهة المرتبط بالإضافة لخسارة مباراة الكبار بنتيجة 3-2.

سيناريوهات التتويج

يحتاج فريق سيدات الزمالك الفوز على الأهلي في مباراتي المرتبط والسيدات، على أن يكون الانتصار في مواجهة السيدات بإحدى نتيجتي 3-0 أو 3-1.

في تلك الحالة يرتفع رصيد الزمالك إلى 9 نقاط مع تجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط.

أما الأهلي فيكفيه فوز فريق المرتبط لحصد اللقب بغض النظر عن نتيجة مواجهة السيدات، أو فوز فريق السيدات بشوطين.

إذ يحتاج الأهلي نقطة واحدة فقط ليؤكد تتويجه بلقب دوري سيدات المرتبط.

كرة طائرة سيدات الأهلي سيدات الزمالك مرتبط الطائرة
نرشح لكم
كرة سلة - الجارحي: رحيل محترف الأهلي.. وهذا سبب التعاقد معه كرة يد - جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا.. والطريق حتى النهائي نائب رئيس اتحاد السلة: أتمنى إيقاف استقدام المحترفين لموسمين من أجل استفادة منتخب مصر سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري وزير الرياضة يبحث ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات
أخر الأخبار
إثارة من البداية حتى +97.. فولام يخطف نقطة من ليفربول 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صنعت في كاستيا.. هاتريك جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز بخماسية على بيتيس 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. جفارديول يتألق 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساري: لا فائدة من ضم لاعبين في نفس مستوى عناصرنا الحالية 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - إصابة أسامة فيصل في مران منتخب مصر.. وموقفه من مباراة بنين ساعة | أمم إفريقيا
التشكيل - ثلاثي مانشستر سيتي الهجومي أساسي.. وتغييرات في تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: ربما نفقتد قليلا للأنانية في الفرص التي نصنعها ساعة | الكرة الأوروبية
أموريم: أنا مدير مانشستر يونايتد ليس فقط المدرب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520521/كرة-طائرة-سيناريوهات-تتويج-الأهلي-والزمالك-بلقب-دوري-المرتبط-للسيدات