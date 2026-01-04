كرة طائرة - سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب دوري المرتبط للسيدات

تختتم منافسات النسخة الأولى من دوري المرتبط لسيدات الكرة الطائرة مساء اليوم الأحد.

وتقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى عبر قناة أون سبورت.

واستحدث الاتحاد المصري للكرة الطائرة بطولة دوري المرتبط للمرة الأولى والتي تعتمد على نتائج الفريق الأول والناشئات.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والمقاولون العرب.

ويتم احتساب فوز الفريق الأول بـ 3 نقاط حال الفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1، أما في حالة الفوز 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة.

أما في مرحلة المرتبط (الناشئات) يحصل الفريق الفائز على نقطة واحدة بغض النظر عن النتيجة.

الوضع الحالي:

1- الأهلي - 8 نقاط

2- الزمالك - 5 نقاط

3- سبورتنج - 3 نقاط

4- المقاولون - 0 نقطة

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بأول جولتين بعد الفوز على فريقي سبورتنج والمقاولون العرب.

أما الزمالك فحقق العلامة الكاملة أمام المقاولون بانتصارين للسيدات والمرتبط، بينما حصل على نقطة واحدة فقط أمام سبورتنج بعد خسارة مواجهة المرتبط بالإضافة لخسارة مباراة الكبار بنتيجة 3-2.

سيناريوهات التتويج

يحتاج فريق سيدات الزمالك الفوز على الأهلي في مباراتي المرتبط والسيدات، على أن يكون الانتصار في مواجهة السيدات بإحدى نتيجتي 3-0 أو 3-1.

في تلك الحالة يرتفع رصيد الزمالك إلى 9 نقاط مع تجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط.

أما الأهلي فيكفيه فوز فريق المرتبط لحصد اللقب بغض النظر عن نتيجة مواجهة السيدات، أو فوز فريق السيدات بشوطين.

إذ يحتاج الأهلي نقطة واحدة فقط ليؤكد تتويجه بلقب دوري سيدات المرتبط.