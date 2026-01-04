كونسيساو: لاعبو اتحاد جدة بدأوا استعياب طريقتي

وعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة بتصاعد مستوى النمور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تقديمهم، مساء السبت، مباراة قوية أمام التعاون، كان بإمكانهم جعلها أسهل لو ترجموا الفرصة المتاحة.

حقق اتحاد جدة فوزه الرابع التوالي في الدوري السعودي متفوقا على التعاون بهدف دون رد.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "اللاعبون بدأوا يتشربون فلسفتنا، وهم في تحسن ملحوظ، وستشاهدون الفريق من أفضل لأفضل".

وأضاف "مهند الشنقيطي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهي مستحقة لأنه قدم الإضافة الهجومية، وهذا ما أريده منه، لكي يحدث ثغرات في صفوف الخصوم بفضل هذه الزيادة".

وتابع "لا أريد الكشف عن المزيد من أسرارنا الفنية، ما أستطع قوله إننا نطمح إلى إظهار الأفضل من كل لاعب وهذا ما نعمل عليه".

وأكمل "أشكر السعودية وإدارة اتحاد جدة على وثوقهما بي لتمثيل هذا النادي العريق".

وأتم "وصلت لـ 600 مباراة خلال مسيرتي التدريبية رفقة مساعدي ديمبلي بعد 15 عامًا في هذه المهنة، وفخور بذلك".

وارتقى اتحاد جدة للمركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد مرور 12 جولة.

فيما توقف رصيد التعاون عند 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وسجل مهند الشنقيطي هدف فوز النمور في الدقيقة 50.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لعبد الفتاح آدم في الدقيقة 86.

وحقق النمور الفوز في 5 مباريات متتالية بجميع المسابقات، كما وصل سيرجيو كونسيساو المدير الفني للمباراة رقم 600 في مسيرته التدريبية.

ويستعد اتحاد جدة للقاء الخلود يوم 9 يناير، فيما يستضيف التعاون ضيفه الشباب.

