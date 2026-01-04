ذا أثلتيك: راموس يقود عرضا بـ 400 مليون يورو لشراء إشبيلية

سيرجيو راموس النادي : مونتيري إشبيلية

يقود سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا السابق عرضا لشراء ناديه الأم إشبيلية خلال الفترة المقبلة.

ويعمل اللاعب الإسباني البالغ 39 عاما كواجهة إعلانية للعرض، دون أن يكون المستثمر الأكبر في الصفقة، في ظل مشاركة صندوق استثماري أمريكي.

وكشف موقع ذا أثلتيك عن قيادة راموس عرضا بقيمة 400 مليون يورو لشراء نادي إشبيلية مع مستثمرين من أمريكا.

ويشمل العرض الاستحواذ على ملكية النادي بالكامل، مع انتظار التقييم النهائي للديون، التي قد تصل إلى نحو 180 مليون يورو وفقا لمصادر من داخل النادي، وذلك بعد تدقيق خارجي طلبه المستثمرون.

وأشار التقرير إلى أن مصادر مطلعة ترى أن العرض الحالي قد لا يكون الأفضل من حيث القيمة النهائية، خاصة أن مبلغ 400 مليون يورو يمثل قيمة النادي المؤسسية.

وتشير التقارير إلى أن إتمام الصفقة قد يستغرق وقتا، ما يتيح للاعب إمكانية العودة للملاعب هذا الموسم في حال التوقيع مع ناد آخر، إذ تمنع القوانين الإسبانية الجمع بين اللعب وامتلاك ناد في الوقت ذاته.

وتتوزع ملكية إشبيلية حاليا بين عدة أطراف، أبرزها عائلة ديل نيدو بنسبة 24 في المئة، ومجموعة سيفيليستاس دي نيرفيون بنسبة 22 في المئة، إضافة إلى الرئيس السابق رافائيل كاريون ومجموعة سيفيليستاس أونيدوس 2020.

وعانى النادي ماليا خلال السنوات الأخيرة، إذ سجل خسائر بلغت 81.8 مليون يورو في موسم 2023-2024، وحصل على قرض بقيمة 108 ملايين يورو في مارس 2024.

وبدأ راموس مسيرته مع الفريق الأول لإشبيلية في فبراير 2004، قبل الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2005، حيث خاض 671 مباراة خلال 16 موسما وتوج بخمسة ألقاب دوري وأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وانتقل لاحقا إلى باريس سان جيرمان عام 2021، قبل العودة لإشبيلية في سبتمبر 2023، ثم الرحيل في ديسمبر الماضي عن مونتيري ليصبح لاعبا حرا.