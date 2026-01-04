أمم إفريقيا - المجبري: تونس متأخرة بكل شيء في كرة القدم وعلينا التحرك

الأحد، 04 يناير 2026 - 10:36

كتب : FilGoal

تونس - نيجيريا - حنبعل المجبري

حنبعل المجبري

النادي : بيرنلي

تونس

أطلق حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس تصريحات نارية عقب الإقصاء من بطولة أمم إفريقيا من ثمن النهائي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس تشكيل أمم إفريقيا – ديانج أساسي مع مالي.. وبن رمضان والجزيري على دكة تونس أمم إفريقيا - قبل مواجهة تونس.. كاف يخفف عقوبة نجم مالي أمم إفريقيا - الغندري: نريد تكرار سيناريو 2004 والعودة بالكأس إلى تونس

وتأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد تخطي منتخب تونس في دور الـ16.

وأعرب المجبري عن غضبه من الخسارة مشددا أن تونس متأخرة في كل شيء بكرة القدم ويجب التحرك والبدء من الصفر.

وقال حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس في تصريحات صحفية: "ربما لن ينال كلامي استحسان البعض، لكننا كمنتخب تونس متأخرون جدا في كرة القدم وهذا الوضع منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو ويجب أن نجلس ونسأل أنفسنا بجدية لتغيير الوضع".

وشدد "بكل بساطة، نحن متأخرون في كل شيء بدءا من أسهل وظيفة في كرة القدم لإدارة المعدات وصيانة الملاعب بما في ذلك وسائل الإعلام، ونحن بحاجة ماسة لتغيير الأمر".

وتابع حنبعل "تونس أصبحت متأخرة في كرة القدم مقارنة بالدول الأخرى مثل المغرب اليوم، استضفنا أمم إفريقيا منذ عشرين عاما ولم يتبق شيء بعد ذلك".

وأضاف "لا يتم الحديث عن وضع كرة القدم في تونس حتى عبر وسائل الإعلام، أو ربما ليس بالقدر المناسب، أنا لا أعيش في تونس وربما لست في وضع يسمح لي بالحديث عن ذلك".

وأوضح لاعب منتخب تونس "أتمنى ألا يفهم التونسيون تصريحاتي بشكل خاطيء، لكن نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد مغادرة أمم إفريقيا وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل وهذا أمر محبط".

وبسؤاله عن تغييره خلال مواجهة مالي أجاب "أتفهم سبب استبدالي بعد تعرضي لأكثر من إصابة وحصولي على بطاقة صفراء، وفي الحقيقة من شارك بذل قصارى جهده".

وواصل "أعتذر للشعب التونسي على الصورة التي ظهرنا بها، في الحقيقة أشعر بالاشمئزاز من ذلك، ومن السيء التحدث بعد الإقصاء".

وشدد "أعلم أنني سأتعرض للانتقاد في الإعلام، لكنها الحقيقة نحن متأخرون في كل شيء، وعلينا الجلوس جميعا وأيضا المسؤولون في البلاد أن يسألوا أنفسهم أسئلة حقيقية".

واختتم المجبري تصريحاته "وُلدت في فرنسا لكن لا أحد يعلم مدى حبي لبلدي، ومن المحزن أن أرى بلدي في هذه الحالة، علينا العمل من أجل المستقبل وعلينا البدء من الصفر، وعندما أذكر الصفر فأنا أعني كل شيء".

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور الـ8 للبطولة، وذلك بعدما تغلب منتخب السنغال على السودان 3-1.

أمم إفريقيا تونس منتخب تونس حنبعل المجبري
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أستهين بأي منافس.. وأضع نفسي تحت الضغوطات دائما أمم إفريقيا - مدافع المغرب: كل مباراة الآن بمثابة نهائي أمم إفريقيا - مزراوي يوجه رسالة إلى الجماهير المغربية قبل مواجهة تنزانيا أمم إفريقيا - أمرابط يواصل الغياب أمام تنزانيا أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي مواعيد مباريات الأحد 4 يناير 2026.. مواجهتان في أمم إفريقيا وقمة إنجليزية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا 7 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن 9 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 4 أشهر.. الوحدات الأردني يعلن فسخ تعاقده مع أجايي 15 دقيقة | آسيا
كرة يد - جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا.. والطريق حتى النهائي 29 دقيقة | كرة يد
إنزاجي يستبعد البليهي للمباراة الثانية على التوالي 39 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وكونيا يقودان الهجوم ضد ليدز 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر 58 دقيقة | أمم إفريقيا
كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد 58 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520518/أمم-إفريقيا-المجبري-تونس-متأخرة-بكل-شيء-في-كرة-القدم-وعلينا-التحرك