مواعيد مباريات الأحد 4 يناير 2026.. مواجهتان في أمم إفريقيا وقمة إنجليزية

الأحد، 04 يناير 2026 - 10:12

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - منتخب المغرب

تستأنف مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا بإقامة مواجهتين جديديتين اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

أمم إفريقيا

يلعب منتخب المغرب أمام تنزانيا ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

بينما يلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام الكاميرون في تمام التاسعة مساء.

وتذاع مباريات البطولة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليدز في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل ليفربول ضيفا على فولام في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر نفس القناة.

أما توتنام فيستضيف سندرلاند في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

وتشهد الساعة السابعة والنصف مساء قمة إنجليزية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على استاد الاتحاد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق ريال بيتيس في الخامسة والربع مساء على استاد سنتياجو برنابيو.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كأس عاصمة مصر

يلعب حرس الحدود أمام كهرباء الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء على استاد المكس.

بينما يحل فاركو ضيفا على طلائع الجيش في نفس التوقيت على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بيراميدز أمام مودرن سبورت في تمام الثامنة مساء.

