أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل
الأحد، 04 يناير 2026 - 01:25
كتب : FilGoal
حقق أتالانتا الفوز على روما بنتيجة 1-0 في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.
وتعرض روما للخسارة الثالثة في آخر 5 مباريات من الدوري الإيطالي.
ولأول مرة يحقق أتالانتا الفوز في 4 مباريات متتالية على روما في الدوري الإيطالي تاريخيا.
واستمر روما في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، فيما ارتقى أتالانتا للمركز الثامن برصيد 25 نقطة.
ويعد ذلك أول لقاء يجمع جانبييرو جاسبريني المدير الفني لروما بفريقه السابق أتالانتا والذي قاده سابقا لمدة 9 سنوات.
وسجل جورجيو سكالفيني هدف فوز أتالانتا في الدقيقة 12 من عمر اللقاء أمام أنظار جاسبريني الذي منحه فرصة اللعب لأول مرة وسط الكبار.
وسجل جانليوكا سكاماكا هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 29.
وخرج سكالفيني متأثرا بالإصابة في الدقيقة 59.
