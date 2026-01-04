سيغيب لموسم إضافي.. إصابة ريكي بويج بقطع جديد في الرباط الصليبي

تعرض ريكي بويج لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لضربة موجعة بتكرر إصابته بقطع في الرباط الصليبي مجددا.

وأصيب بويج لاعب برشلونة السابق بقطع في الرباط الصليبي في نهائي الدوري الأمريكي لموسم 2024 والذي فاز خلاله فريقه باللقب.

وغاب ريكي عن الموسم الماضي 2025 بأكمله من أجل التعافي بأفضل شكل ممكن من الإصابة استعدادا للموسم الجديد.

لكن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لقدمه اليسرى قبل انطلاق الموسم الجديد 2026.

وأعلن النادي أنه سيغيب لمدة موسم كامل وسيعود مع بداية موسم 2027 من الدوري الأمريكي.

Riqui Puig has undergone a successful anterior cruciate ligament (ACL) reconstructive surgery on his left knee, just over a year after a similar procedure in late 2024. Puig is expected to make a full recovery and be ready to rejoin the team for the start of the 2027 MLS season.… pic.twitter.com/4jKu0b6w8l — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 3, 2026

وبذلك سيغيب بويج ما يقارب 759 يوما عن المشاركة في المباريات منذ إصابته لأول مرة في ديسمبر 2024 وحتى نهاية العام الجاري.

وسيبدأ جالاكسي الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري الأمريكي موسم 2026 بلقاء نيويورك سيتي يوم 23 فبراير المقبل.

صاحب الـ 26 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة حتى وصل للفريق الأول.

وخلال 57 مباراة مع البلاوجرانا سجل هدفين وصنع 3.

وانضم لجالاكسي في 2022 وخاض منذ ذلك الحين 82 مباراة سجل خلالها 29 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات.