أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس

عبر سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس عن شعوره بخيبة أمل كبيرة لمغادرة نسور قرطاج بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وتأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد تخطي منتخب تونس في دور الـ16.

وقال الطرابلسي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الخسارة كبيرة وصعبة علينا، سجلنا الهدف في الدقيقة الأخيرة ولكن وقعنا في الخطأ بشكل غريب وتلقينا هدف التعادل".

وأضاف "في ركلات الترجيح تقدمنا مرتين وكانت الفرصة لنا لنفوز، وفي النهاية أهدرنا وخسرنا".

وأتم تصريحاته "نشعر بحسرة كبيرة وألم كبير لهذه الخسارة والخروج من كأس الأمم الإفريقية".

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور الـ8 للبطولة، وذلك بعدما تغلب منتخب السنغال على السودان 3-1.