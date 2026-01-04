"ينتظره مستقبل باهر".. مودرن سبورت يضم حمدي محمد

الأحد، 04 يناير 2026 - 00:44

كتب : FilGoal

حمدي محمد المتولي

أعلن نادي مودرن سبورت التعاقد مع حمدي محمد المتولي قادما من السكة الحديد.

ويجيد اللاعب البالغ 23 عاما اللعب في المركز الأيسر.

وأشار النادي إلى أن اللاعب "يُعد أحد العناصر الواعدة والمميزة التي ينتظرها مستقبل باهر".

وأصبح حمدي أولى صفقات النادي الشتوية هذا الموسم.

ويقود الفريق فنيا أحمد سامي خلفا لمجدي عبد العاطي.

ويحتل مودرن المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

كما يحتل المركز السادس برصيد نقطتين في كأس عاصمة مصر من 3 مباريات في المجموعة الثانية.

