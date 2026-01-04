أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي

الأحد، 04 يناير 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

إيف بيسوما - مالي

وصف إيف بيسوما قائد منتخب مالي فريقه بالمحاربين الذين لا يستسلمون وذلك بعد الفوز على تونس.

وتأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد تخطي منتخب تونس في دور الـ16.

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

أمم إفريقيا - سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب أمم إفريقيا - بابي جاي: من الصعب العودة في النتيجة ولكن أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21 أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط

وقال بيسوما لـ بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة، نحن محاربون وكان علينا أن نظهر أننا نتسم بالصلابة الذهنية حتى ركلات الترجيح".

وتابع "كنا نعرف ما نريده والمهم هو الوصول للدور المقبل، النقد هو جزء من كرة القدم، تفوقنا على منتخب قوي وكنا حاضرين دفاعيا وهجوميا وذهنيا وحققنا الفوز، سنجهز لمباراة سنغال كما لو كانت نهائي".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن نتحلى بالإرادة القوية والروح وكتبنا قصة عنوانها لا للاستسلام لأن المستحيل لا وجود له في كرة القدم وأظهرنا معنى أن نكون جزءا من بلادنا".

وضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور الـ8 للبطولة، وذلك بعدما تغلب منتخب السنغال على السودان 3-1.

