أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب

أوضح لاسين سينايوكو لاعب منتخب مالي أن تشريف بلاده يتطلب الموت في الملعب وذلك بعد الفوز على تونس.

وتأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد تخطي منتخب تونس في دور الـ16.

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وقال سينايوكو لـ بي إن سبورتس: "نشعر بالسعادة بعد تحقيقنا الفوز، نحن فخورون بما حققناه ولعبنا بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 30".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نعرف أن ارتداء هذا القميص وتشريف بلادنا يتطلب الموت على أرض الملعب، لعبنا بـ 10 لاعبين وانتصرنا، لكن نحن لا يمكننا التفوق على الجميع".

وضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور الـ8 للبطولة، وذلك بعدما تغلب منتخب السنغال على السودان 3-1.