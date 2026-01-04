رفقا بـ الشوالي

الأحد، 04 يناير 2026 - 00:09

كتب : عمرو عبد المنعم

منتخب تونس ضد مالي

تأهل منتخب مالي إلى دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد تخطي منتخب تونس في دور الـ16.

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور الـ8 للبطولة، وذلك بعدما تغلب منتخب السنغال على السودان 3-1.

رفقا بـ عصام الشوالي

وكالعادة في مباريات منتخب تونس تولى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي التعليق على المباراة، وظهر عليه الحماس طوال اللقاء.

وتفاعل الشوالي بشكل كبير مع هجمات منتخب بلاده في الكثير من الأوقات، وأيضا انتقد أداء تونس في بعض الأوقات الأخرى.

خاصة مع لعب منتخب مالي منقوصا منذ الدقيقة 26 في الشوط الأول بعد طرد لاعبه كواليبالي، ولعب أكثر من 95 دقيقة بعشرة لاعبين أمام منتخب تونس كامل العدد.

وبالفعل جاء سيناريو المباراة مجنونا على تونس وقبلها عصام الشوالي معلق اللقاء.

وذلك بعدما تقدم منتخب تونس بهدف في الدقيقة 90 ظن به عصام الشوالي أن نسور قرطاج تأهلوا بالفعل إلى دور الثمانية.

ولم لا، ومنتخب تونس متفوقا على مالي في النتيجة وفي عدد اللاعبين فوق أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وظل عصام الشوالي يمني نفسه بتحقيق أول فوز لمنتخب تونس على مالي في كأس الأمم الإفريقية، بعد 4 مواجهات انتهت نصفها بالتعادل والنصف الآخر بفوز مالي.

لكن الدقيقة قبل الأخيرة في الوقت الإضافي جاءت بالصاعقة على تونس وعصام الشوالي.

بعدما حصل منتخب مالي على ركلة جزاء بعد لمست الكرة يد ياسين مرياح مدافع تونس.

وسجل منها منتخب مالي هدف التعادل، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي الذي أيضا مر أيضا دون أن تسجل تونس رغم النقص في مالي.

إلى أن ذهبت المباراة لركلات الترجيح والتي أهدر فيها 3 لاعبين من تونس، ليصاب عصام الشوالي بخيبة أمل كبيرة خاصة مع إهدار لاعبي تونس ركلات الترجيح بطريقة غريبة بعدما كان التقدم لصالحهم 2-1 وهم أقرب للفوز والتأهل.

وبمجرد تسجيل ركلة جزاء مالي الخامسة وتأكد مغادرة منتخب تونس، توقف عصام الشوالي عن التعليق حزنا على مغادرة منتخب بلاده لكأس الأمم الإفريقية.

وصف المباراة

Image

تلقى منتخب تونس ضربة قوية في بداية المباراة بعد إصابة مدافعه ديلان برون ليغادر الملعب في الدقيقة 11 ويشارك بدلا منه ياسين مرياح.

ثم تلقى منتخب مالي ضربة قوية أيضا بطرد لاعبه كوليبالي في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على قدم حنبعل المجبري.

ومر الشوط الأول دون فرص خطيرة لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني طالب منتخب تونس باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط حبنعل المجبري لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وسدد المجبري كرة من ركلة حرة مباشرة كاد يباغت بها الحارس لكنه أبعدها إلى ركنية.

ودفع سامي الطرابلسي المدير الفني لتونس بالمهاجم فراس شواط لتنشيط هجوم نسور قرطاج.

وشارك محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي مع تونس في الدقيقة 85 بدلا من المجبري.

وجاء الهدف برأسية البديل فراس شواط في الدقيقة 88 بعد عرضية من البديل الآخر إلياس سعد.

إثارة الوقت الضائع

وإذا كنت عزيزي القارئ تعتقد أن المباراة انتهت هنا، فأنت مخطئ، لأن الإثارة الأكبر قادمة.

وفي الدقيقة 90+3 حصل منتخب مالي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع ياسين مرياح.

وبعد مراجعة اللعبة في الفيديو أكد الحكم ركلة الجزاء.

وتقدم لاسين سينايوكو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل مالي، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

وسجل فراس شواط هدفا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني للوقت الإضافي، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل على محمد علي بن رمضان.

وغادر ديانج الملعب في الدقيقة 110 وشارك بدلا منه إبراهيما سيسوكو.

وانتهى الوقت الإضافي أيضا بالتعادل لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح سجل لتونس كل من ياسين مرياح وإلياس سعد، وأهدر الثلاثي إلياس العاشوري وعلي العابدي ومحمد علي بن رمضان.

بينما سجل لمالي كل من لاسين سينايوكو وجاوسو دياكيتي والبلال توريه، وأهدر الثنائي بيسوما ونيني.

