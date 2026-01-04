اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي

الأحد، 04 يناير 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

حقق اتحاد جدة فوزه الرابع التوالي في الدوري السعودي متفوقا على التعاون بهدف دون رد.

وارتقى الاتحاد للمركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد مرور 12 جولة.

فيما توقف رصيد التعاون عند 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة

وسجل مهند الشنقيطي هدف فوز النمور في الدقيقة 50.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لعبد الفتاح آدم في الدقيقة 86.

وحقق النمور الفوز في 5 مباريات متتالية بجميع المسابقات، كما وصل سيرجيو كونسيساو المدير الفني للمباراة رقم 600 في مسيرته التدريبية.

وقال البرتغالي عقب المباراة: "خلقنا فرص كثيرة ولو كان الانهاء جيد لخرجنا بنتيجة أكثر ولكن الأهم هو الفوز".

وأتم "كل مباراة لدينا فرص ضائعة وأكون سعيدا بأنني خلقت فرصا ولكن لا تكتمل إلا بالإنهاء بسبب الرعونة".

ويستعد الاتحاد للقاء الخلود يوم 9 يناير، فيما يستضيف التعاون ضيفه الشباب.

اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو بعد خروجه باكيا بسبب الإصابة.. كوكا: لا أستطيع وصف حزني وإحباطي الرياضية: بيسيرو مدربا جديدا لنادي العلا السعودي يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية الخسارة الأولى.. أهلي جدة يسقط النصر ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (3)-(2) النصر.. الخسارة الأولى
أخر الأخبار
أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل 5 ساعة | الكرة الأوروبية
سيغيب لموسم إضافي.. إصابة ريكي بويج بقطع جديد في الرباط الصليبي 5 ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس 6 ساعة | أمم إفريقيا
"ينتظره مستقبل باهر".. مودرن سبورت يضم حمدي محمد 6 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي 6 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب 6 ساعة | أمم إفريقيا
رفقا بـ الشوالي 6 ساعة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي 6 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي
/articles/520509/اتحاد-جدة-يواصل-سلسلة-انتصاراته-ويتخطى-التعاون-بهدف-الشنقيطي