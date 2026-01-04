اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي

حقق اتحاد جدة فوزه الرابع التوالي في الدوري السعودي متفوقا على التعاون بهدف دون رد.

وارتقى الاتحاد للمركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد مرور 12 جولة.

فيما توقف رصيد التعاون عند 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وسجل مهند الشنقيطي هدف فوز النمور في الدقيقة 50.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لعبد الفتاح آدم في الدقيقة 86.

وحقق النمور الفوز في 5 مباريات متتالية بجميع المسابقات، كما وصل سيرجيو كونسيساو المدير الفني للمباراة رقم 600 في مسيرته التدريبية.

وقال البرتغالي عقب المباراة: "خلقنا فرص كثيرة ولو كان الانهاء جيد لخرجنا بنتيجة أكثر ولكن الأهم هو الفوز".

وأتم "كل مباراة لدينا فرص ضائعة وأكون سعيدا بأنني خلقت فرصا ولكن لا تكتمل إلا بالإنهاء بسبب الرعونة".

ويستعد الاتحاد للقاء الخلود يوم 9 يناير، فيما يستضيف التعاون ضيفه الشباب.