في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات

لا يزال طه عزت مستمرا في منصبه رئيسا للجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة.

وانتشرت بعض التقارير التي تشير لرحيل طه عزت عن منصبه.

FilGoal.com يكشف حقيقة رحيل طه عزت وكيف تدار لجنة المسابقات في الرابطة.

لا يزال طه عزت مديرا للجنة المسابقات في رابطة الأندية على الرغم من عمله مع نادي دبا الفجيرة الإماراتي.

وعيّن عزت عمرو حجازي وهشام عوض في منصب النائب للعمل بشكل دائم على إدارة المسابقات بجانب إشرافه على كافة الأمور.

ويتابع طه عزت معهما كل الأمور والمستجدات وأبرزها عقوبات الجولة أو أي تعديلات على جدول الدوري

ويتولى عزت مسؤولية التنسيق مع الاتحاد الإفريقي حال وجود تعارض مع مباريات الدوري ويتواصل مع الأندية بشكل طبيعي.

ورفض أحمد دياب رئيس رابطة الأندية رحيل عزت عن الرابطة طالما يؤدي عمله المكلف به.

وسبق أن كشف طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية لـ FilGoal.com منذ أيام: "قررنا تقديم موعد مباراتي المصري ضد سموحة، والمقاولون أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر، لتقام في الرابعة مساءً بدلا من الخامسة يوم الاثنين المقبل، بسبب موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا".

ويتولى طه عزت منصب مدير المسابقات في الرابطة منذ بداية موسم 2024-25 خلفا لعامر حسين.