خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة
السبت، 03 يناير 2026 - 23:22
كتب : محمد جمال
استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تأجيل الجولة 15 من الدوري المصري المقرر لها يوم 19 يناير الجاري في حالة واحدة.
وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قررت تأجيل الجولة 15 من الدوري في حالة تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
وذلك لأن نهائي كأس الأمم الإفريقية سيقام يوم 18 يناير، وأيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقام يوم 17 من الشهر ذاته.
وبالتالي سيكون من المستحيل لعب الجولة في موعدها يوم 19 يناير.
وفي هذه الحالة سيتم تعديل موعد انطلاق الدور الثاني للدوري وبدلا من الحصول على 12 يوما راحة بين الدورين، سيتم تقليص عدد الأيام لتعويض فارق الأيام بسبب تأجيل الجولة 15.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.
