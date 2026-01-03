خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة

السبت، 03 يناير 2026 - 23:22

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تأجيل الجولة 15 من الدوري المصري المقرر لها يوم 19 يناير الجاري في حالة واحدة.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية قررت تأجيل الجولة 15 من الدوري في حالة تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وذلك لأن نهائي كأس الأمم الإفريقية سيقام يوم 18 يناير، وأيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقام يوم 17 من الشهر ذاته.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – اتفاق مبدئي لانتقال ثنائي بيراميدز إلى الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر - إيقاف 3 مباريات وغرامة 100 جنيه ضمن عقوبات الجولة الرابعة

وبالتالي سيكون من المستحيل لعب الجولة في موعدها يوم 19 يناير.

وفي هذه الحالة سيتم تعديل موعد انطلاق الدور الثاني للدوري وبدلا من الحصول على 12 يوما راحة بين الدورين، سيتم تقليص عدد الأيام لتعويض فارق الأيام بسبب تأجيل الجولة 15.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر الدوري المصري رابطة الأندية كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب رفقا بـ الشوالي أمم إفريقيا - بابي جاي: من الصعب العودة في النتيجة ولكن أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21 أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط أمم إفريقيا - مدرب السودان: محبط من النتيجة لكن فخور بما قدمناه ضد السنغال
أخر الأخبار
سيغيب لموسم إضافي.. إصابة ريكي بويج بقطع جديد في الرباط الصليبي 10 دقيقة | أمريكا
أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس 22 دقيقة | أمم إفريقيا
"ينتظره مستقبل باهر".. مودرن سبورت يضم حمدي محمد 33 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي 43 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب 51 دقيقة | أمم إفريقيا
رفقا بـ الشوالي ساعة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي ساعة | سعودي في الجول
في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي
/articles/520507/خبر-في-الجول-رابطة-الأندية-تستقر-على-تأجيل-الجولة-15-من-الدوري-في-هذه-الحالة