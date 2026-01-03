بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي

عبر جليسون بريمر لاعب يوفنتوس عن قلقه من مباريات مثل التي ضد ليتشي أكثر من غيرها.

وتعادل يوفنتوس مع منافسه ليتشي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب البرازيلي: "تأخرنا كثيرا في إدراك التعادل أمام ليتشي، صحيح أننا صنعنا الكثير من الفرص، لكننا في النهاية لم نسجل بما يكفي للفوز".

وأضاف "هذه المباريات تقلقني أكثر من غيرها، أحيانا نسترخي ونتلقى الأهداف بدون فرص حقيقية، عندما تفرض سيطرتك بهذا الشكل عليك التسجيل فورا".

وأنهى حديثه قائلا: "جوناثان ديفيد وإهدار ركلة الجزاء؟ هو لاعب جيد ويعمل بجد في التدريبات وأعاني دائما في مراقبته لأنه يتحرك بشكل جيد".

وتألق فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي طغى على الجميع بعد رد فعل رائع للتصدي لركلة جزاء يوفنتوس الذي نفذها جوناثان ديفيد في الدقيقة 66.

وسدد ديفيد ركلة الجزاء في منتصف المرمى، إلا أن فالكوني ارتمى على الجهة اليمنى، لكن برد فعل مبهر مثل الصقر تمكن من تصدي ركلة الجزاء والحفاظ على التعادل.

فالكوني -Falcone- كلمة إيطالية تعني الصقر وتستخدم كلقب عائلي شائع في إيطاليا.

وتوقفت سلسلة انتصارات يوفنتوس عند 4 مباريات متتالية.

وتقدم باندا في البداية لليتشي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك ماكيني التعادل في الدقيقة 49.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو، وارتفع رصيد ليتشي للنقطة 17 في المركز الـ 16.