بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي

السبت، 03 يناير 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

جليسون بريمر - يوفنتوس

عبر جليسون بريمر لاعب يوفنتوس عن قلقه من مباريات مثل التي ضد ليتشي أكثر من غيرها.

وتعادل يوفنتوس مع منافسه ليتشي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب البرازيلي: "تأخرنا كثيرا في إدراك التعادل أمام ليتشي، صحيح أننا صنعنا الكثير من الفرص، لكننا في النهاية لم نسجل بما يكفي للفوز".

أخبار متعلقة:
سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا لا جازيتا ديلو سبورت: يلديز يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس رد فعل "الصقر" يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس ليتعادل مع ليتشي

وأضاف "هذه المباريات تقلقني أكثر من غيرها، أحيانا نسترخي ونتلقى الأهداف بدون فرص حقيقية، عندما تفرض سيطرتك بهذا الشكل عليك التسجيل فورا".

وأنهى حديثه قائلا: "جوناثان ديفيد وإهدار ركلة الجزاء؟ هو لاعب جيد ويعمل بجد في التدريبات وأعاني دائما في مراقبته لأنه يتحرك بشكل جيد".

وتألق فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي طغى على الجميع بعد رد فعل رائع للتصدي لركلة جزاء يوفنتوس الذي نفذها جوناثان ديفيد في الدقيقة 66.

وسدد ديفيد ركلة الجزاء في منتصف المرمى، إلا أن فالكوني ارتمى على الجهة اليمنى، لكن برد فعل مبهر مثل الصقر تمكن من تصدي ركلة الجزاء والحفاظ على التعادل.

فالكوني -Falcone- كلمة إيطالية تعني الصقر وتستخدم كلقب عائلي شائع في إيطاليا.

وتوقفت سلسلة انتصارات يوفنتوس عند 4 مباريات متتالية.

وتقدم باندا في البداية لليتشي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك ماكيني التعادل في الدقيقة 49.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو، وارتفع رصيد ليتشي للنقطة 17 في المركز الـ 16.

يوفنتوس جليسون بريمر الدوري الإيطالي جوناثان ديفيد
نرشح لكم
أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي مدرب بورنموث: وضع سيمينيو لم يتغير.. سيشارك معنا في المباراة المقبلة أرتيتا: كنا ندرك صعوبة مباراة بورنموث.. وأحببت طريقة جابريال في تجاوز الخطأ رد فعل "الصقر" يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس ليتعادل مع ليتشي الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية تشكيل برشلونة - لامين يامال أساسي وبيدري بديل ضد إسبانيول ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا
أخر الأخبار
أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل ساعة | الكرة الأوروبية
سيغيب لموسم إضافي.. إصابة ريكي بويج بقطع جديد في الرباط الصليبي ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس ساعة | أمم إفريقيا
"ينتظره مستقبل باهر".. مودرن سبورت يضم حمدي محمد 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب 2 ساعة | أمم إفريقيا
رفقا بـ الشوالي 2 ساعة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي
/articles/520506/بريمر-أقلق-كثيرا-من-خصوم-مثل-ليتشي