أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21
السبت، 03 يناير 2026 - 22:23
كتب : FilGoal
أصبح إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال أصغر لاعب يسجل هدفا في أمم إفريقيا خلال القرن الـ 21.
إبراهيم مباي
النادي : باريس سان جيرمان
وسجل مباي هدفا فوز في أسود التيرانجا على السودان بنتيجة 3-1 وتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.
وتفوق مباي لاعب باريس سان جيرمان على قائمة تضم عدة لاعبين أبرزهم أحمد حسام "ميدو".
وسجل مبابي بعمر 17 عاما و11 شهر و10 أيام هدفه في أمم إفريقيا ليصبح الأصغر في القرن الحالي.
وتفوق مباي على قائمة تضم كل من
النيجيري جون أوبي ميكيل بعمر 18 عاما و9 أشهر و5 أيام أمام زيمبابوي في 2006.
النيجيري فيكتور أوبينا بعمر 18 عاما و10 أشهر و10 أيام أمام تونس في 2006.
أحمد حسام "ميدو" بعمر 18 عاما و11 شهرا و8 أيام أمام زامبيا في 2002.
إبراهيم مباي يضيف الهدف الثالث للسنغال ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال | #السودان pic.twitter.com/beOykrnZzN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
يذكر أن الجابوني شيفا نزيجو كان هو من يحمل رقم أصغر مسجل في تاريخ أمم إفريقيا وفقا للتقارير.
إلا أن اللاعب بعد سنوات اعتراف بتزوير عمره، تعرف على قصته من خلال الفيديو.