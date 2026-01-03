أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21

السبت، 03 يناير 2026 - 22:23

كتب : FilGoal

إبراهيم مباي - السنغال - السودان

أصبح إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال أصغر لاعب يسجل هدفا في أمم إفريقيا خلال القرن الـ 21.

وسجل مباي هدفا فوز في أسود التيرانجا على السودان بنتيجة 3-1 وتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وتفوق مباي لاعب باريس سان جيرمان على قائمة تضم عدة لاعبين أبرزهم أحمد حسام "ميدو".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط أمم إفريقيا - مدرب السودان: محبط من النتيجة لكن فخور بما قدمناه ضد السنغال رد فعل "الصقر" يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس ليتعادل مع ليتشي الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية

وسجل مبابي بعمر 17 عاما و11 شهر و10 أيام هدفه في أمم إفريقيا ليصبح الأصغر في القرن الحالي.

وتفوق مباي على قائمة تضم كل من

النيجيري جون أوبي ميكيل بعمر 18 عاما و9 أشهر و5 أيام أمام زيمبابوي في 2006.

النيجيري فيكتور أوبينا بعمر 18 عاما و10 أشهر و10 أيام أمام تونس في 2006.

أحمد حسام "ميدو" بعمر 18 عاما و11 شهرا و8 أيام أمام زامبيا في 2002.

يذكر أن الجابوني شيفا نزيجو كان هو من يحمل رقم أصغر مسجل في تاريخ أمم إفريقيا وفقا للتقارير.

إلا أن اللاعب بعد سنوات اعتراف بتزوير عمره، تعرف على قصته من خلال الفيديو.

أمم إفريقيا السنغال إبراهيم مباي
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب رفقا بـ الشوالي خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة أمم إفريقيا - بابي جاي: من الصعب العودة في النتيجة ولكن أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط أمم إفريقيا - مدرب السودان: محبط من النتيجة لكن فخور بما قدمناه ضد السنغال لا وقت للانقسام
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي 8 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب 16 دقيقة | أمم إفريقيا
رفقا بـ الشوالي 33 دقيقة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي 36 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة ساعة | أمم إفريقيا
بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520501/أمم-إفريقيا-قائمة-تضم-ميدو-مباي-أصغر-لاعب-يسجل-في-البطولة-بالقرن-الـ-21