أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21

أصبح إبراهيم مباي لاعب منتخب السنغال أصغر لاعب يسجل هدفا في أمم إفريقيا خلال القرن الـ 21.

وسجل مباي هدفا فوز في أسود التيرانجا على السودان بنتيجة 3-1 وتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وتفوق مباي لاعب باريس سان جيرمان على قائمة تضم عدة لاعبين أبرزهم أحمد حسام "ميدو".

وسجل مبابي بعمر 17 عاما و11 شهر و10 أيام هدفه في أمم إفريقيا ليصبح الأصغر في القرن الحالي.

وتفوق مباي على قائمة تضم كل من

النيجيري جون أوبي ميكيل بعمر 18 عاما و9 أشهر و5 أيام أمام زيمبابوي في 2006.

النيجيري فيكتور أوبينا بعمر 18 عاما و10 أشهر و10 أيام أمام تونس في 2006.

أحمد حسام "ميدو" بعمر 18 عاما و11 شهرا و8 أيام أمام زامبيا في 2002.

يذكر أن الجابوني شيفا نزيجو كان هو من يحمل رقم أصغر مسجل في تاريخ أمم إفريقيا وفقا للتقارير.

إلا أن اللاعب بعد سنوات اعتراف بتزوير عمره، تعرف على قصته من خلال الفيديو.