انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة

السبت، 03 يناير 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة

يلعب برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

ق 90 جوووول ليفاندوفسكي ينهي المباراة بالهدف الثاني بلمسة رائعة بعد تمريرة من فيرمين

ق 86 جووووول داني أولمو يسجل هدف التقدم لبرشلونة بتسديدة رائعة

ق 70 جارسيا يتصدى لتسديدة خطيرة

ق 69 كوندي يبعد الكرة على خط المرمى

بداية المباراة

