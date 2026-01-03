رد فعل "الصقر" يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس ليتعادل مع ليتشي

السبت، 03 يناير 2026 - 21:55

كتب : محمد رؤوف

فلاديميرو فالكوني - ليتشي - يوفنتوس

تعادل يوفنتوس مع منافسه ليتشي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاميك باندا هدف ليتشي، بينما أحرز ويستون ماكيني هدف يوفنتوس.

وعاد الزامبي باندا إلى ليتشي بعد المشاركة والخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

تألق فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي طغى على الجميع بعد رد فعل رائع للتصدي لركلة جزاء يوفنتوس الذي نفذها جوناثان ديفيد في الدقيقة 66.

وسدد ديفيد ركلة الجزاء في منتصف المرمى، إلا أن فالكوني ارتمى على الجهة اليمنى، لكن برد فعل مبهر مثل الصقر تمكن من تصدي ركلة الجزاء والحفاظ على التعادل.

فالكوني -Falcone- كلمة إيطالية تعني الصقر وتستخدم كلقب عائلي شائع في إيطاليا.

وتوقفت سلسلة انتصارات يوفنتوس عند 4 مباريات متتالية.

وتقدم باندا في البداية لليتشي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك ماكيني التعادل في الدقيقة 49.

وبهذا التعادل وصل يوفنتوس للنقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو، وارتفع رصيد ليتشي للنقطة 17 في المركز الـ 16.

يوفنتوس ليتشي فالكوني الدوري الإيطالي
