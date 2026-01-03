الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية
السبت، 03 يناير 2026 - 21:29
كتب : محمد رؤوف
فاز أرسنال على منافسه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وسجل ديكلان رايس (2) وجابرييل أهداف أرسنال، بينما أحرز إيفانيلسون وإيلي جونيور كروبي ثنائية بورنموث.
ويسير أرسنال بخطى ثابتة في صدارة الدوري الإنجليزي ومحاولة زيادة الفارق مع مانشستر سيتي والضغط عليه.
وللمباراة الخامسة على التوالي في بريميرليج يتمكن أرسنال من تحقيق الفوز.
وبدأت السلسلة من الانتصار على ولفرهامبتون ثم إيفرتون وبرايتون وأستون فيلا وأتى بورنموث ليكون الضحية الأخيرة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 23 في المركز الـ 15.
وصف المباراة
المباراة كانت درامية بشكل خاص من الثنائي البرازيلي جابرييل وإيفانيلسون، إذ أخطأ جابرييل في الدقيقة العاشرة بتمرير الكرة إلى خصمه ومواطنه إيفانيلسون وسدد مباشرة في المرمى ليفتتح النتيجة.
GOAL!
Gift for Evanilson 🎁
Dreadful error from Gabriel and @afcbournemouth lead against the Gunners!#beINPL #BOUARS #AFCB pic.twitter.com/n2APRYrxTX— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 3, 2026
وفي الدقيقة 16 أصلح جابرييل ما أفسده وسجل التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
GOAL!
Gabriel immediately atones for his error, smashing home from close range 💥#beINPL #BOUARS #Arsenal pic.twitter.com/YTrmSwkP93— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 3, 2026
وأهدر ديفيد بروكس لاعب بورنموث فرصة خطيرة في الدقيقة 53 بعد تسديدة أرضية مرت بجوار المرمى.
وجاء العقاب بعد دقيقة واحدة عندما تقدم رايس بالنتيجة بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
GOAL!@_DeclanRice completes the Gunners turnaround with a perfectly placed finish 👏#beINPL #BOUARS #Arsenal pic.twitter.com/V1pmYq3kp0— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 3, 2026
وعاد رايس لتوسيع الفارق في الدقيقة 71 بعد عرضية أرضية من بوكايو ساكا سددها رايس مباشرة.
GOAL!
Saka pulls the ball back for @_DeclanRice who's on hand to bag his brace ⚽️⚽️#beINPL #BOUARS #Arsenal pic.twitter.com/TpMyvUBoEw— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 3, 2026
وقلص إيلي جونيور كروبي الفارق في الدقيقة 76 بعد تسديدة قوية بعيدة المدى.
GOAL!
Right back in it 👊
Fabulous strike from Eli Junior Kroupi 🔥#beINPL #BOUARS #AFCB pic.twitter.com/mjDC2mIrpI— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 3, 2026
لكن الأمر لم يكن كافيا إذ حافظ أرسنال على النتيجة وحصل على النقاط كاملة.
