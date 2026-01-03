الخامس تواليا ودراما برازيلية.. أرسنال يفوز على بورنموث في مباراة درامية

فاز أرسنال على منافسه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل ديكلان رايس (2) وجابرييل أهداف أرسنال، بينما أحرز إيفانيلسون وإيلي جونيور كروبي ثنائية بورنموث.

ويسير أرسنال بخطى ثابتة في صدارة الدوري الإنجليزي ومحاولة زيادة الفارق مع مانشستر سيتي والضغط عليه.

وللمباراة الخامسة على التوالي في بريميرليج يتمكن أرسنال من تحقيق الفوز.

وبدأت السلسلة من الانتصار على ولفرهامبتون ثم إيفرتون وبرايتون وأستون فيلا وأتى بورنموث ليكون الضحية الأخيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 23 في المركز الـ 15.

وصف المباراة

المباراة كانت درامية بشكل خاص من الثنائي البرازيلي جابرييل وإيفانيلسون، إذ أخطأ جابرييل في الدقيقة العاشرة بتمرير الكرة إلى خصمه ومواطنه إيفانيلسون وسدد مباشرة في المرمى ليفتتح النتيجة.

وفي الدقيقة 16 أصلح جابرييل ما أفسده وسجل التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر ديفيد بروكس لاعب بورنموث فرصة خطيرة في الدقيقة 53 بعد تسديدة أرضية مرت بجوار المرمى.

وجاء العقاب بعد دقيقة واحدة عندما تقدم رايس بالنتيجة بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد رايس لتوسيع الفارق في الدقيقة 71 بعد عرضية أرضية من بوكايو ساكا سددها رايس مباشرة.

وقلص إيلي جونيور كروبي الفارق في الدقيقة 76 بعد تسديدة قوية بعيدة المدى.

لكن الأمر لم يكن كافيا إذ حافظ أرسنال على النتيجة وحصل على النقاط كاملة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com