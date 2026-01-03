تشكيل برشلونة - لامين يامال أساسي وبيدري بديل ضد إسبانيول

السبت، 03 يناير 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد فياريال

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة غريمه إسبانيول في دربي كتالونيا الذي سيجمعهما بعد قليل في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويجلس بيدري على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

ويبدأ لامين يامال المباراة وبجانبه رافينيا وماركوس راشفورد.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي – جيرارد مارتن – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

الوسط: إيريك جارسيا – فرينكي دي يونج

أمامهما: رافينيا – لامين يامال – ماركوس راشفورد

الهجوم: فيران توريس

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة ويبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق 4 نقاط.

بينما يأتي إسبانيول في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

