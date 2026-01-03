أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا

السبت، 03 يناير 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

ناثان أكي - مانشستر سيتي

كشف ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي عن صعوبة استدعائه لمنتخب هولندا في ظل عدم مشاركته كثيرا رفقة فريقه.

وقال أكي لصحيفة مانشستر إيفينينج نيوز: "رونالد كومان مدرب المنتخب أخبرني بصعوبة استدعائي للمنتخب لعدم مشاركتي كثيرا، ولذلك يريدني أن ألعب دقائق أكثر".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع اللاعبين يريدون المشاركة في أكثر عدد من الدقائق، الشيء الذي أقوله هو إنني أكافح في جميع الأوقات للعب".

ورفض نادي مانشستر سيتي رحيل لاعبه ناثان أكي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق فإن مانشستر سيتي يرفض رحيل ناثان أكي على سبيل الإعارة إلى برشلونة.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي لن يترك المدافع الهولندي إلا بالبيع الدائم مقابل 15-20 مليون يورو.

ويبحث برشلونة عن قلب دفاع جديد بعد إصابة أندرياس كريستنسن، في ظل هامش مالي محدود، ما يقلص قائمة الخيارات المتاحة أمام الإدارة الرياضية.

وينتهي عقد أكي في صيف 2027.

ولعب أكي خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بواقع دقائق 595 دقيقة.

