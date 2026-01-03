انتهت أمم إفريقيا – تونس (1) 2- 3 (1) مالي.. خروج نسور قرطاج

السبت، 03 يناير 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

تونس ضد مالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا – ديانج أساسي مع مالي.. وبن رمضان والجزيري على دكة تونس

نهاية المباراة بتأهل مالي

البلال توريه يسجل الخامسة ويفوز منتخب مالي

بن رمضان يهدر الخامسة

جاوسو دياكيتي يسجل الرابعة لمالي

إلياس العاشروي يهدر الثالثة لتونس

نيني يهدر الثالثة لمالي

إلياس سعد يسجل الثالثة لتونس

لاسين سينايوكو يسجل الثانية لمالي

علي العابدي يهدر الثانية لتونس

بيسوما يهدر الأولى لمنتخب مالي

ياسين مرياح يسجل الركلة الأولى لتونس

إلى ركلات الترجيح

ق 110: خروج ديانج ونزول سيسوكو

ق 106: هدف غير محتسب من فراس شواط

انطلاق الشوط الثاني من الوقت الإضافي

نهاية الشوط الأول للوقت الإضافي بالتعادل

ق 94: جوووووول التعادل

ق 93: ركلة جزااااااااء

ق 88: جوووووول فراس شواط

ق 85: نزول بن رمضان بدلا من المجبري

ق 79: تسديدة من المجبري والحارس يبعدها بعد ركلة حرة

ق 58: مطالبات بركلة جزاء

ق 40: محاولات من تونس دون خطورة

ق 26: طرد كوليبالي لاعب مالي

ق 11: إصابة ديلان برون ونزول ياسين مرياح

انطلاق المباراة

منتخب تونس مالي كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب رفقا بـ الشوالي خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة أمم إفريقيا - بابي جاي: من الصعب العودة في النتيجة ولكن أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21 أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط
أخر الأخبار
أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سيغيب لموسم إضافي.. إصابة ريكي بويج بقطع جديد في الرباط الصليبي 3 ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - الطرابلسي: نشعر بحسرة كبيرة لخروج تونس 3 ساعة | أمم إفريقيا
"ينتظره مستقبل باهر".. مودرن سبورت يضم حمدي محمد 4 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي 4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب 4 ساعة | أمم إفريقيا
رفقا بـ الشوالي 4 ساعة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي
/articles/520491/انتهت-أمم-إفريقيا-تونس-1-2-3-1-مالي-خروج-نسور-قرطاج