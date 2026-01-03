تشكيل أمم إفريقيا – ديانج أساسي مع مالي.. وبن رمضان والجزيري على دكة تونس

يقود أليو ديانج لاعب وسط الأهلي تشكيل منتخب بلاده مالي في مواجهة تونس في كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب تونس ضد مالي في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، في المباراة التي تقام على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع السنغال في دور الثمانية للبطولة.

وجاء تشكيل مالي كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: وويو كوليبالي – عثمان كامارا – عبد الله ديابي – أمادو دانتي

خط الوسط: لاسانا كوليبالي - أليو ديانج – إيف بيسوما – مامادو دومبيا

خط الهجوم: لاسين سينايوكو – مامادو سانجاري

على الجانب الآخر يجلس محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي على مقاعد بدلاء تونس، بجانب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي

خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري

خط الهجوم: محمد حاج محمود – حمزة مستوري – إسماعيل الغربي