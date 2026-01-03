نائب رئيس اتحاد السلة: أتمنى إيقاف استقدام المحترفين لموسمين من أجل استفادة منتخب مصر
السبت، 03 يناير 2026 - 19:40
كتب : FilGoal
يرى طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن إيقاف استقدام المحترفين للفرق المصرية لعدة سنوات سيعود بالنفع على منتخب مصر.
وقال السعيد عبر بودكاست كينج اللعبة: "أتمنى إيقاف عدم استقدام اللاعبين الأجانب لموسمين في الدوري المصري لكرة السلة".
وأضاف "هذا القرار إذا تم تطبيقه سيعود بالنفع على منتخب مصر لأن الأندية ستخرج المزيد من اللاعبين".
وأشار "خاصة في مركز صانع الألعاب الذي يعاني فيه منتخب مصر بسبب نقص اللاعبين في هذا المركز".
وأتم تصريحاته "إذا تم تطبيق هذه الفكرة ستعود بالنفع على منتخب مصر وأيضا الأندية التي ستخرج المزيد من اللاعبين، ولكن بشرط موافقة الجمعية العمومية لاتحاد السلة على هذه الفكرة".
نرشح لكم
سلة - الأهلي والزمالك والاتحاد يحققون الانتصار في الجولة الخامسة من الدوري كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل فورمينتو مدرب السلة كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري انتهت سوبر السلة – الأهلي (89)-(85) الاتحاد.. فوز الأحمر كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد
أخر الأخبار
لا وقت للانقسام ساعة | أمم إفريقيا