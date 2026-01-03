نائب رئيس اتحاد السلة: أتمنى إيقاف استقدام المحترفين لموسمين من أجل استفادة منتخب مصر

يرى طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة أن إيقاف استقدام المحترفين للفرق المصرية لعدة سنوات سيعود بالنفع على منتخب مصر.

وقال السعيد عبر بودكاست كينج اللعبة: "أتمنى إيقاف عدم استقدام اللاعبين الأجانب لموسمين في الدوري المصري لكرة السلة".

وأضاف "هذا القرار إذا تم تطبيقه سيعود بالنفع على منتخب مصر لأن الأندية ستخرج المزيد من اللاعبين".

وأشار "خاصة في مركز صانع الألعاب الذي يعاني فيه منتخب مصر بسبب نقص اللاعبين في هذا المركز".

وأتم تصريحاته "إذا تم تطبيق هذه الفكرة ستعود بالنفع على منتخب مصر وأيضا الأندية التي ستخرج المزيد من اللاعبين، ولكن بشرط موافقة الجمعية العمومية لاتحاد السلة على هذه الفكرة".