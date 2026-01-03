انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(3) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد أرسنال في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

انتهت

ق 76: جوووووووووووول إيلي جونيور كروبي بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة.

ق 71: جووووووووووول رايس بعد عرضية أرضية من بوكايو ساكا سددها رايس مباشرة.

ق 54: جوووووووووووول رايس بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 53: بروكس لاعب بورنموث يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة أرضية مرت بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 16: جووووووووول جابرييل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 10: جووووووووول إيفانيلسون بعد تمريرة بالخطأ من جابرييل ليضعها المهاجم بسهولة في المرمى.

بداية المباراة