انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (2)-(3) أرسنال
السبت، 03 يناير 2026 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد أرسنال في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
---------------------------------
انتهت
ق 76: جوووووووووووول إيلي جونيور كروبي بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة.
ق 71: جووووووووووول رايس بعد عرضية أرضية من بوكايو ساكا سددها رايس مباشرة.
ق 54: جوووووووووووول رايس بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق 53: بروكس لاعب بورنموث يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة أرضية مرت بجوار المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 16: جووووووووول جابرييل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 10: جووووووووول إيفانيلسون بعد تمريرة بالخطأ من جابرييل ليضعها المهاجم بسهولة في المرمى.
بداية المباراة
