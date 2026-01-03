كوليبالي يكشف سبب رحيله في 2017.. ورد من الأهلي

كشف الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق سبب رحيله عن الفريق رغم تألقه في 2017 بعد فترة وجيزة من انضمامه.

سليماني كوليبالي النادي : كارميوتيسا الأهلي

وأفردت شبكة "ذا أثليتك" تقريرا وحوار مع اللاعب ضمن تقاريرها عن كأس أمم إفريقيا 2025 ومنها تحدث اللاعب والنادي الأهلي عن أزمة رحيله في 2017.

وكل ما يلي جاء في تقرير الشبكة العالمية، وأشار التقرير إلى أن كوليبالي واجه صعوبة في إيجاد مدرسة لأطفاله بمصر بسبب مشاكل التأشيرة.

ووصف الإيفواري تلك الفترة بأنها كانت مليئة بالتوتر أثناء حمل زوجته. كما أدّعي أن الأهلي احتجز جواز سفره.

وقال كوليبالي عبر شبكة "ذا أثليتك" عن خروجه من النادي: "لعبنا مباراة (خارج أرضنا). عندما عدنا، كان جواز سفري معي، وسافرت (إلى إنجلترا). طلبوا مني العودة، لكنني قلت: "لا يمكنني أن أكون في موقف يحتفظون فيه بجواز سفري". كان المبلغ جيدا، لكن الأمر كان صعبا".

وواصل كوليبالي عن حالته النفسية عند مغادرته مصر: "اعتقدت أن مسيرتي الكروية انتهت ولن ألعب كرة القدم مجددا".

ومن جانبه رد الأهلي لشبكة "ذا أثليتك": "لم يحتجز الأهلي جواز سفر اللاعب في أي وقت، وهذا ما مكّنه من مغادرة البلاد".

وأكمل "كان كوليبالي بلا شك لاعبا متميزا خلال فترة وجوده في الأهلي، وكنا نعلق عليه آمالا كبيرة. وقد دعمه النادي دعما كاملا. ولا تزال الأسباب الحقيقية وراء قراره بالرحيل مجهولة لدينا".

وأردف "لا يمكن لأحد غير اللاعب نفسه توضيحها. ولو كان الأهلي قد خالف أيا من لوائحه، لما صدر قرار الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي لصالحنا".

انضم الإيفواري بعدها لفريق بارتيك ثيستل الاسكتلندي بعد الحصول على بطاقة دولية مؤقتة من فيفا، ومنه انضم للنجم الساحلي التونسي.

وأوضح التقرير إلى أن النجم وافق على دفع 1.4 مليون دولار أمريكي نيابة عن اللاعب على 4 دفعات على أن يسدد كامل المبلغ بحلول يوليو 2021 للأهلي من أجل إتمام انتقاله.

سجل كوليبالي 21 هدفا في 52 مباراة ورغم ذلك وبينما كان يقدم أداء جيدا مع الفريق التونسي، وفي ظل استمرار حل قضيته مع الأهلي، قال كوليبالي إن مشاكل خارج الملعب دفعته إلى الرحيل مرة أخرى.

ورفع الأهلي دعوتين منفصلتين لدى فيفا، مدعيا ​​أن النجم الساحلي تخلف عن سداد الأقساط في المواعيد المحددة.

لكن لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد. ففي الشهر التالي، فسخ كوليبالي عقده مع النجم بداعي عدم سداد مستحقاته لمدة 3 أشهر.

أنهى كوليبالي عقده ورفع دعوى قضائية لدى فيفا ضد نادي النجم لخرقه بنود العقد. انتهت القضية بقرار غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا لصالح اللاعب، إلا أن إيقافه وقضاء وقت طويل في التقاضي أثّرا سلبا على مسيرته الكروية.

بعدها لعب لفرق كارميوتيسا القبرصي ووفاق سطيف الجزائري، والآن يشارك بقميص يوركشاير في الدرجة التاسعة الإنجليزية ويبتعد بفارق 10 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية للصعود للدرجة الأعلى.

صاحب الـ 31 عاما ارتدى قمصان 15 فريقا خلال 13 عاما منذ 2013 وحتى الآن.