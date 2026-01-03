الفوز الأول في الدوري.. ولفرهامبتون يهزم وست هام بثلاثية

حقق ولفرهامبتون أخيرا الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي وذلك بعد الانتصار على وست هام بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20.

وسجل جون أرياس وهي تشان هوانج وماتيوس ماني أهداف ولفرهامبتون.

وكان ولفرهامبتون قبل هذه المباراة قد خسر 16 مرة وتعادل 3 مرات دون الفوز مطلقا.

وأصبح ولفرهامبتون الفريق الأخير الذي يحقق أول انتصار له في الدوري، وبذلك تمكن جميع الفرق في البطولة من الفوز.

وافتتح أرياس النتيجة في الدقيقة الرابعة من صناعة هوانج، قبل أن يضيف الكوري الجنوبي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأحرز ماني الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 41 من صناعة هوجو بوينو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة السادسة ويستمر في تذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 14 في المركز الـ 18 ويستمر في المركز المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

