كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو

فضل كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر الحديث عن لاعبي فريقه عن التحدث حول إمكانية ضم جواو كانسيلو من الهلال.

وتوصل إنتر إلى اتفاق مع الهلال لضم كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال المدرب الروماني خلال مؤتمر صحفي: "ضم جواو كانسيلو؟ أفضل الحديث عن لاعبي فريقي، أود أن أتحدث عن لويس هنريكي فمنذ فترة لم تسألوني عنه، وكذلك أندي ديوف ودينزل دومفريس وماتيو دارميان الذي سيعود قريبا، أحب هذه المجموعة من اللاعبين".

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق فإن إنتر ينتظر موافقة جواو كانسيلو على الانضمام للنادي على سبيل الإعارة.

وذكرت الصحيفة أن الهلال سيتحمل 15 مليون يورو من راتب كانسيلو، بينما إنتر سيدفع 3 ملايين يورو خلال الـ 6 أشهر.

ويحتاج إنتر إلى دعم مركز الجناح المتأخر الأيمن بسبب إصابة دينزل دومفريس والمتوقع عودته في شهر مارس المقبل.

وكان النيراتزوري قد ضم اللاعب البرتغالي من قبل على سبيل الإعارة أيضا في 2017 قادما من فالنسيا لمدة موسم.

ونجح إنتر مع كانسيلو في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2011.

ولم يتمكن إنتر وقتها من تفعيل بند أحقية الشراء البالغ 40 مليون يورو ليعود إلى فالنسيا ثم ينتقل مباشرة إلى يوفنتوس غريم إنتر.

ولعب كانسيلو مع إنتر 28 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.