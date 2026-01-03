كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو

السبت، 03 يناير 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

فضل كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر الحديث عن لاعبي فريقه عن التحدث حول إمكانية ضم جواو كانسيلو من الهلال.

وتوصل إنتر إلى اتفاق مع الهلال لضم كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال المدرب الروماني خلال مؤتمر صحفي: "ضم جواو كانسيلو؟ أفضل الحديث عن لاعبي فريقي، أود أن أتحدث عن لويس هنريكي فمنذ فترة لم تسألوني عنه، وكذلك أندي ديوف ودينزل دومفريس وماتيو دارميان الذي سيعود قريبا، أحب هذه المجموعة من اللاعبين".

أخبار متعلقة:
تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا تقرير: إنتر يتحرك من أجل ضم جواو كانسيلو ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا تقرير: ميلان وإنتر يستهدفان 180 مليون يورو سنويا من ملعبهما الجديد

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق فإن إنتر ينتظر موافقة جواو كانسيلو على الانضمام للنادي على سبيل الإعارة.

وذكرت الصحيفة أن الهلال سيتحمل 15 مليون يورو من راتب كانسيلو، بينما إنتر سيدفع 3 ملايين يورو خلال الـ 6 أشهر.

ويحتاج إنتر إلى دعم مركز الجناح المتأخر الأيمن بسبب إصابة دينزل دومفريس والمتوقع عودته في شهر مارس المقبل.

وكان النيراتزوري قد ضم اللاعب البرتغالي من قبل على سبيل الإعارة أيضا في 2017 قادما من فالنسيا لمدة موسم.

ونجح إنتر مع كانسيلو في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2011.

ولم يتمكن إنتر وقتها من تفعيل بند أحقية الشراء البالغ 40 مليون يورو ليعود إلى فالنسيا ثم ينتقل مباشرة إلى يوفنتوس غريم إنتر.

ولعب كانسيلو مع إنتر 28 مباراة وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

كريستيان كيفو إنتر جواو كانسيلو
نرشح لكم
ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا استراحة الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول الفوز الأول في الدوري.. ولفرهامبتون يهزم وست هام بثلاثية تشكيل أرسنال – عودة رايس أمام بورنموث.. وتغييرات في الهجوم فاريولي: تدريب تشيلسي؟ الرحيل من بورتو ليس مطروحا للنقاش فونسيكا: إندريك يتألق بشكل جيد.. وهو سعيد معنا حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف
أخر الأخبار
ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا وقت للانقسام 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا – تونس ضد مالي 27 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا – ديانج أساسي مع مالي.. وبن رمضان والجزيري على دكة تونس 29 دقيقة | أمم إفريقيا
نائب رئيس اتحاد السلة: أتمنى إيقاف استقدام المحترفين لموسمين من أجل استفادة منتخب مصر 46 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: كوليبالي يكشف سبب رحيله في 2017.. ورد من الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520484/كيفو-لا-أفضل-الحديث-عن-ضم-كانسيلو