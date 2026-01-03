كأس عاصمة مصر - إيقاف 3 مباريات وغرامة 100 جنيه ضمن عقوبات الجولة الرابعة

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الرابعة من مجموعات كأس عاصمة مصر.

وتتصدر فرق الجونة وفاركو والمصري مرحلة المجموعات حتى الآن بعد نهاية الجولة الرابعة.

مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة

إيقاف بيتر صنداي، لاعب غزل المحلة، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.

لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

مباراة سموحة وكهرباء الإسماعيلية

إيقاف محمد مدحت لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.

مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو

منع أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مباراة وادي دجلة والجونة

إيقاف محمد علاء لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت

إيقاف محمد صبري لاعب فريق مودرن سبورت، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطره.