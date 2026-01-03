فاريولي: تدريب تشيلسي؟ الرحيل من بورتو ليس مطروحا للنقاش

استبعد فرانشيسكو فاريولي المدير الفني لفريق بورتو تدريب تشيلسي خلال منتصف الموسم الحالي.

وأعلن تشيسلي رحيل مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "تدريب تشيلسي؟ إذا نظرت إلى تجاربي السابقة في نيس وأياكس فإن الرحيل في منتصف الموسم لم يكن مطروحا أبدا، هذا أمر لا يشغل تفكيري".

وأضاف "مرتبط بشكل قوي بالنادي والرئيس وملتزم تماما بنادي بورتو".

وواصل "هذه المرة الأولى في حياتي أشعر أننا قادرون على البناء فوق الأسس القائمة، أنا ممتن جدا لكل من منحني فرصة تدريب فريق بهذا الحجم".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا مستمر مع بورتو بالتأكيد، لا يوجد أي شك ولم يكن هناك أي شك من الأساس، وبالنسبة لي لم يكن الرحيل في منتصف مشروع مطروحا للنقاش مطلقا".

ويتصدر بورتو تحت قيادة فاريولي جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 46 نقطة من 16 مباراة، ويبتعد عن سبورتنج لشبونة الوصيف بفارق 4 نقاط من 17 مباراة خاضها.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

وتمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في مسيرته المستقبلية