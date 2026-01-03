فاريولي: تدريب تشيلسي؟ الرحيل من بورتو ليس مطروحا للنقاش

السبت، 03 يناير 2026 - 18:08

كتب : FilGoal

فرانشيسكو فاريولي

استبعد فرانشيسكو فاريولي المدير الفني لفريق بورتو تدريب تشيلسي خلال منتصف الموسم الحالي.

وأعلن تشيسلي رحيل مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "تدريب تشيلسي؟ إذا نظرت إلى تجاربي السابقة في نيس وأياكس فإن الرحيل في منتصف الموسم لم يكن مطروحا أبدا، هذا أمر لا يشغل تفكيري".

أخبار متعلقة:
فابريجاس يتحدث عن إمكانية تدريب تشيلسي ليكيب: روزنيور على بعد خطوة من تدريب تشيلسي مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا تشيلسي يعلن رحيل إنزو ماريسكا

وأضاف "مرتبط بشكل قوي بالنادي والرئيس وملتزم تماما بنادي بورتو".

وواصل "هذه المرة الأولى في حياتي أشعر أننا قادرون على البناء فوق الأسس القائمة، أنا ممتن جدا لكل من منحني فرصة تدريب فريق بهذا الحجم".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا مستمر مع بورتو بالتأكيد، لا يوجد أي شك ولم يكن هناك أي شك من الأساس، وبالنسبة لي لم يكن الرحيل في منتصف مشروع مطروحا للنقاش مطلقا".

ويتصدر بورتو تحت قيادة فاريولي جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 46 نقطة من 16 مباراة، ويبتعد عن سبورتنج لشبونة الوصيف بفارق 4 نقاط من 17 مباراة خاضها.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

وتمنى نادي تشيلسي التوفيق لإنزو ماريسكا في مسيرته المستقبلية

بورتو فاريولي تشيلسي
نرشح لكم
ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا استراحة الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول الفوز الأول في الدوري.. ولفرهامبتون يهزم وست هام بثلاثية كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو تشكيل أرسنال – عودة رايس أمام بورنموث.. وتغييرات في الهجوم فونسيكا: إندريك يتألق بشكل جيد.. وهو سعيد معنا حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف
أخر الأخبار
ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا وقت للانقسام 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا – تونس ضد مالي 27 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا – ديانج أساسي مع مالي.. وبن رمضان والجزيري على دكة تونس 28 دقيقة | أمم إفريقيا
نائب رئيس اتحاد السلة: أتمنى إيقاف استقدام المحترفين لموسمين من أجل استفادة منتخب مصر 46 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: كوليبالي يكشف سبب رحيله في 2017.. ورد من الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520480/فاريولي-تدريب-تشيلسي-الرحيل-من-بورتو-ليس-مطروحا-للنقاش