دوري المحترفين – القناة بطل الدور الأول بعد الفوز على ديروط

السبت، 03 يناير 2026 - 17:50

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

واصل القناة تصدر ترتيب دوري المحترفين بفضل فوزه على ديروط بهدف دون مقابل.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 17 والأخيرة للدور الأول من دوري المحترفين.

وأنهى القناة الدور الأول في الصدارة برصيد 36 نقطة بهدف سجله محمود حرشة من ركلة جزاء.

وفي نفس الجولة فاز مسار على وي بهدف سمير بلية ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد وي عند 26 نقطة.

وتعادل بلدية المحلة مع بترول أسيوط سلبيا.

وانتصر أبو قير للأسمدة على راية بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الفريق إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد راية عند 15 نقطة.

وبدأت الجولة أمس الجمعة بفوز المنصورة على طنطا بهدف دون رد، والترسانة على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، والسكة الحديد على لافيينا بهدف دون مقابل.

وتُختتم مباريات الجولة بمواجهة بروكسي مع الداخلية يوم 12 يناير الجاري.

