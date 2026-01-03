انتهت أمم إفريقيا - السنغال (3)-(1) السودان.. تأهل أسود التيرانجا

السبت، 03 يناير 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

منتخب السودان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال ضد السودان في أولى مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستقام مساء اليوم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
بعد خروجه باكيا بسبب الإصابة.. كوكا: لا أستطيع وصف حزني وإحباطي الرياضية: بيسيرو مدربا جديدا لنادي العلا السعودي كما انفرد في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع فريدي مايكل تشكيل أمم إفريقيا - ماني وجاكسون يقودان هجوم السنغال.. والغربال أساسي مع السودان

--

انتهت

ق 77: جووول الثاالث.. إبراهيم مباي يسجل الهدف الثالث للسنغال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاني بابي جاي يسجل الثاني للسنغال بتسديدة على يمين الحارس

ق 43: هدف غير محتسب بداعي التسلل لصالح السنغال

ق 38: الحكم في انتظار قرار تقنية الفيديو بشأن أحقية السنغال في الحصول على ركلة جزاء.

ق 29: جووول التعادل للسنغال عن طريق بابي جاي بتسديدة أرضية على يسار الحارس

ق 28: إنقاذ رائع من منجد النيل أمام فرصة محققة لجاكسون

ق 21: إدوارد ميندي يمنع الثاني

ق 14: بطاقة صفراء لإسماعيل جاكوبس بعد التحام هوائي مع لاعب السودان

ق 6: جوووول أوووووول السودان عامر عبد الله بتسديدة رائعة

بداية اللقاء

السودان السنغال أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب رفقا بـ الشوالي خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة أمم إفريقيا - بابي جاي: من الصعب العودة في النتيجة ولكن أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21 أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط أمم إفريقيا - مدرب السودان: محبط من النتيجة لكن فخور بما قدمناه ضد السنغال
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي 8 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب 15 دقيقة | أمم إفريقيا
رفقا بـ الشوالي 32 دقيقة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي 35 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة ساعة | أمم إفريقيا
بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520477/انتهت-أمم-إفريقيا-السنغال-3-1-السودان-تأهل-أسود-التيرانجا