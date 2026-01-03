مباشر أمم إفريقيا - السنغال (3)-(1) السودان.. هدف الثالث

السبت، 03 يناير 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

منتخب السودان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال ضد السودان في أولى مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستقام مساء اليوم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
بعد خروجه باكيا بسبب الإصابة.. كوكا: لا أستطيع وصف حزني وإحباطي الرياضية: بيسيرو مدربا جديدا لنادي العلا السعودي كما انفرد في الجول - سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع فريدي مايكل تشكيل أمم إفريقيا - ماني وجاكسون يقودان هجوم السنغال.. والغربال أساسي مع السودان

--

ق 77: جووول الثاالث.. إبراهيم مباي يسجل الهدف الثالث للسنغال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاني بابي جاي يسجل الثاني للسنغال بتسديدة على يمين الحارس

ق 43: هدف غير محتسب بداعي التسلل لصالح السنغال

ق 38: الحكم في انتظار قرار تقنية الفيديو بشأن أحقية السنغال في الحصول على ركلة جزاء.

ق 29: جووول التعادل للسنغال عن طريق بابي جاي بتسديدة أرضية على يسار الحارس

ق 28: إنقاذ رائع من منجد النيل أمام فرصة محققة لجاكسون

ق 21: إدوارد ميندي يمنع الثاني

ق 14: بطاقة صفراء لإسماعيل جاكوبس بعد التحام هوائي مع لاعب السودان

ق 6: جوووول أوووووول السودان عامر عبد الله بتسديدة رائعة

بداية اللقاء

السودان السنغال أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – غياب آيت نوري عن تدريبات الجزائر قبل مواجهة الكونغو كأس عاصمة مصر - إيقاف 3 مباريات وغرامة 100 جنيه ضمن عقوبات الجولة الرابعة تشكيل أمم إفريقيا - ماني وجاكسون يقودان هجوم السنغال.. والغربال أساسي مع السودان أمم إفريقيا - قبل مواجهة تونس.. كاف يخفف عقوبة نجم مالي أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لم أصل إلى مستوى هوجو بروس بعد.. ويجب أن نتحسن دفاعيا أمم إفريقيا - موكوينا: لا يمكن أن نقبل بالهزيمة مرة أخرى بعد مباراة مصر أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا
أخر الأخبار
نائب رئيس اتحاد السلة: أتمنى إيقاف استقدام المحترفين لموسمين من أجل استفادة منتخب مصر 4 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(0) أرسنال.. جوووووووول إيفانيلسون 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: كوليبالي يكشف سبب رحيله في 2017.. ورد من الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – غياب آيت نوري عن تدريبات الجزائر قبل مواجهة الكونغو 17 دقيقة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في الدوري.. ولفرهامبتون يهزم وست هام بثلاثية 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اتفاق مبدئي لانتقال ثنائي بيراميدز إلى الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
عاد من حيث بدأ.. بيراميدز يضم حامد حمدان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520477/استراحة-أمم-إفريقيا-السنغال-2-1-السودان-نهاية-الشوط-الأول