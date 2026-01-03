مباشر أمم إفريقيا - السنغال (3)-(1) السودان.. هدف الثالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال ضد السودان في أولى مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستقام مساء اليوم.

ق 77: جووول الثاالث.. إبراهيم مباي يسجل الهدف الثالث للسنغال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاني بابي جاي يسجل الثاني للسنغال بتسديدة على يمين الحارس

ق 43: هدف غير محتسب بداعي التسلل لصالح السنغال

ق 38: الحكم في انتظار قرار تقنية الفيديو بشأن أحقية السنغال في الحصول على ركلة جزاء.

ق 29: جووول التعادل للسنغال عن طريق بابي جاي بتسديدة أرضية على يسار الحارس

ق 28: إنقاذ رائع من منجد النيل أمام فرصة محققة لجاكسون

ق 21: إدوارد ميندي يمنع الثاني

ق 14: بطاقة صفراء لإسماعيل جاكوبس بعد التحام هوائي مع لاعب السودان

ق 6: جوووول أوووووول السودان عامر عبد الله بتسديدة رائعة

بداية اللقاء