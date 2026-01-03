تشكيل أمم إفريقيا - ماني وجاكسون يقودان هجوم السنغال.. والغربال أساسي مع السودان

السبت، 03 يناير 2026 - 17:29

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

يقود الثنائي ساديو ماني ونيكولاس جاكسون هجوم منتخب السنغال في مواجهة السودان.

ويلعب السودان أمام السنغال بعد قليل ضمن دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

ويعوض عبد الله سيك غياب كاليدو كوليبالي قائد الفريق بعد طرده في مبراة بنين.

وجاء تشكيل السنغال لمواجهة السودان كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا - عبد الله سيك - موسى نياكاتي - إسماعيل جاكوبس.

الوسط: إدريسا جانا جاي - بابي جاي.

أمامهما: إسماعيلا سار - حبيب ديارا - ساديو ماني.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

فيما جاء تشكيل السودان لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: ياسر جوباك - محمد أرنق - مصطفى كرشوم - شادي عز الدين - بخيت خميس

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- والي الدين خضر - عامر يونس - عمار طيفور

الهجوم: محمد عيسى - محمد عبد الرحمن "الغربال".

كأس إفريقيا منتخب السنغال منتخب السودان
