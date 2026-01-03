تشكيل أمم إفريقيا - ماني وجاكسون يقودان هجوم السنغال.. والغربال أساسي مع السودان

أمم إفريقيا – غياب آيت نوري عن تدريبات الجزائر قبل مواجهة الكونغو

كأس عاصمة مصر - إيقاف 3 مباريات وغرامة 100 جنيه ضمن عقوبات الجولة الرابعة

مباشر أمم إفريقيا - السنغال (3)-(1) السودان.. هدف الثالث

أمم إفريقيا - قبل مواجهة تونس.. كاف يخفف عقوبة نجم مالي

أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لم أصل إلى مستوى هوجو بروس بعد.. ويجب أن نتحسن دفاعيا

أمم إفريقيا - موكوينا: لا يمكن أن نقبل بالهزيمة مرة أخرى بعد مباراة مصر

أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس

أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا