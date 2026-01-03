بعد خروجه باكيا بسبب الإصابة.. كوكا: لا أستطيع وصف حزني وإحباطي

عبر أحمد حسن "كوكا" لاعب الاتفاق السعودي عن إحباطه بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة فريقه الاتفاق ضد الأخدود في الدوري السعودي.

ودخل كوكا كبديل في الدقيقة 71 قبل أن يخرج باكيا بسبب الإصابة قبل نهاية المباراة.

وكتب كوكا عبر حسابه على إنستاجرام: "لا أستطيع وصق الإحباط والحزن بداخلي حاليا، لم أمر بمثل تلك الأمور خلال مسيرتي الكروية وأيضا إصابة مع كل ما سبق شيء صعب ومحبط".

"كل من يعرفني يعلم مدى التزامي واحترافي في عملي ولهذا أشعر بالثقل ولا أتمنى أن يمر أي لاعب بما أمر به".

"كل ما أستطيع قوله هو إنني أعد جماهير الاتفاق بأن الـ 100% التي كنت أقدمها في التدريبات والمباريات سيتحولوا إلى 200% منذ تلك اللحظة، سأفعل كل ما أستطيع لأعود أقوى وأسجل أهداف وأساعد الفريق لكل طريقة ممكنة".

وانضم كوكا إلى الاتفاق في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده معه لو هافر الفرنسي.

وشارك كوكا في 5 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا.