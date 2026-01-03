الرياضية: بيسيرو مدربا جديدا لنادي العلا السعودي

أتم نادي العلا إجراءات التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي والزمالك السابق بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

وينشط نادي العلا في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي العلا وقع رسميا مع جوزيه بيسيرو لتدريب الفريق.

وأوضحت التقارير أن بيسيرو وقع على ععقود تدريب العلا لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد.

ويحتل نادي العلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدرجة الأولى ويفصله 3 نقاط عن المراكز المؤهلة للدوري السعودي للمحترفين.

وسبق لبيسيرو تدرب المنتخب السعودي وكذلك نادي الهلال.

كما قاد بيسيرو أندية: بورتو البرتغالي والوحدة الإماراتي، وحصد وصافة النسخة الماضية من كأس إفريقيا مع منتخب نيجيريا.

وكانت آخر تجارب بيسيرو التدريبية مع الزمالك، كما سبق له تدريب الأهلي.

وقاد بيسيرو تدريب الزمالك في 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 1.