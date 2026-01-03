الرياضية: بيسيرو مدربا جديدا لنادي العلا السعودي

السبت، 03 يناير 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

الزمالك يكرم جوزيه بيسيرو

أتم نادي العلا إجراءات التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي والزمالك السابق بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

وينشط نادي العلا في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي العلا وقع رسميا مع جوزيه بيسيرو لتدريب الفريق.

أخبار متعلقة:
بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر 2025 بيسيرو: لاعبو الزمالك هم الهرم الرابع في مصر.. وكنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأت بيسيرو: طلبت ضم 4 لاعبين لـ الزمالك.. وهذا هو الفارق بين الأبيض والأهلي بيسيرو: زيزو وجد أن الأهلي يسمعه أكثر.. والزمالك لم يفاوضه بالطريقة التي يحتاجها

وأوضحت التقارير أن بيسيرو وقع على ععقود تدريب العلا لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد.

ويحتل نادي العلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدرجة الأولى ويفصله 3 نقاط عن المراكز المؤهلة للدوري السعودي للمحترفين.

وسبق لبيسيرو تدرب المنتخب السعودي وكذلك نادي الهلال.

كما قاد بيسيرو أندية: بورتو البرتغالي والوحدة الإماراتي، وحصد وصافة النسخة الماضية من كأس إفريقيا مع منتخب نيجيريا.

وكانت آخر تجارب بيسيرو التدريبية مع الزمالك، كما سبق له تدريب الأهلي.

وقاد بيسيرو تدريب الزمالك في 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 1.

بيسيرو الدوري السعودي نادي العلا السعودي
نرشح لكم
كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو بعد خروجه باكيا بسبب الإصابة.. كوكا: لا أستطيع وصف حزني وإحباطي يايسله: نستحق الفوز على النصر.. ونقاتل رغم الغيابات جيسوس: أهلي جدة فاجأنا.. والنصر سيتغير في الانتقالات الشتوية الخسارة الأولى.. أهلي جدة يسقط النصر ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (3)-(2) النصر.. الخسارة الأولى تشكيل كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وتوني أساسي مع أهلي جدة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: كوليبالي يكشف سبب رحيله في 2017.. ورد من الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا – غياب آيت نوري عن تدريبات الجزائر قبل مواجهة الكونغو 5 دقيقة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في الدوري.. ولفرهامبتون يهزم وست هام بثلاثية 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – اتفاق مبدئي لانتقال ثنائي بيراميدز إلى الاتحاد السكندري 51 دقيقة | الدوري المصري
عاد من حيث بدأ.. بيراميدز يضم حامد حمدان 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال – عودة رايس أمام بورنموث.. وتغييرات في الهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520474/الرياضية-بيسيرو-مدربا-جديدا-لنادي-العلا-السعودي