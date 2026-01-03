أمم إفريقيا - قبل مواجهة تونس.. كاف يخفف عقوبة نجم مالي

أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم عن قرارالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتخفيف عقوبة أمادو حيدارا نجم الفريق.

وتعرض حيدارا للإيقاف لمدة مباراتين عقب طرده خلال مواجهة مالي أمام جزر القمر.

وكشف الاتحاد المالي عبر موقعه الرسمي، عن قرار كاف بتخفيض عقوبة حيدارا لمباراة واحدة بدلا من مباراتين بعد طرده أمام جزر القمر.

وأوضح الاتحاد المالي أن لاعب لايبزج الألماني سيغيب عن مباراة تونس في دور الـ16.

وكان الاتحاد المالي قد استأنف على قراد طرد حيدارا في الدقيقة 88 من مباراة جزر القمر.

وسيشارك حيدارا مع منتخب مالي في ربع النهائي حال تجاوز عقبة تونس في دور الـ16.

ويلعب منتخب مالي ضد تونس مساء اليوم السبت ضمن دور الـ16 من كأس إفريقيا.

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً.

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً.