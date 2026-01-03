مؤتمر ألونسو: لا أعرف موقف مبابي من السوبر.. وسنحدد موقف كارباخال وهاوسن غدا

السبت، 03 يناير 2026 - 15:42

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

شدد تشابي ألونسو على أنه لا يزال لا يعرف موقف كيليان مبابي من المشاركة في كأس السوبر الإسباني.

شابي ألونسو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غدا الأحد في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بعد فترة الراحة نتعطش إلى العودة للمنافسة وأن ندخل النصف الثاني من الموسم بتفاؤل ومتعة وأن نستعيد طاقتنا، ونريد أن نلعب مباراة جيدة وأن نفوز".

وواصل "رودريجو يمكن أن يلعب في أي من المراكز الهجومية الثلاثة، لقد أنهى العام بأداء مميز وشعورنا جيد بالنسبة له ونحن نحتاجه مثله مثل الباقين، لدينا عدة خيارات لتعويض مبابي ورودريجو واحد منهم".

وعن إمكانية دعم الفريق بصفقات جديدة قال: "من واجبنا دائما أن نظل يقظين للسوق حتى وإن كنا سعداء بالفريق".

وكشف "كارباخال تمكن من خوض المران الجماعي بالكامل، وسنقرر التشكيل غدا صباحا، وفي أي فريق اللاعبين الذين يحملون الثقل ليسوا فقط من يساهمون داخل الملعب ولكن من لديهم القدرة على التعامل مع اللحظات الصعبة، وكارباخال واحد منهم وتأثيره كبير للفريق".

واستمر "عودة مبابي ستعتمد على شعوره ولكن لا أعلم موعد عودته وما إذا كان سيشارك في السوبر".

واستمر "إندريك في مرحلة من مسيرته يحتاج فيها للمشاركة، وأنا أتفهم سبب قراره وسبب استثمار النادي في تطويره وسيحصل على الخبرة في دوري مثل الدوري الفرنسي".

وأكمل "بعد كل مباراة نقيم الأوضاع ونتخذ القرارات، الآن سنراقب وضعية مبابي وتطوره وسنفعل كل شيء نستطيعه لاستعادته بأسرع وقت ممكن".

وتابع "فينيسيوس يبدو سعيدا، التوقف كان جيدا بالنسبة لنا جميعا لإعادة شحن الطاقة وغدا هو دورنا لنشر التفاؤل وأن نستعيد النسق الذي نحتاجه".

وشدد "أعمل مع الفريق الذي أملكه، هذا واجبي ويجب أن أخرج أفضل ما فيه، لا زلنا في مرحلة البناء ونمر بأوقات جيدة وأوقات ليست جيدة جدا ونركز دائما على التطور".

وأردف "هاوسن شعر بعدم راحة ولذلك قررنا عدم المخاطرة به ولم يشارك في التدريبات وسنتخذ القرار بشأنه غدا".

وأضاف "يجب أن نركز على المدى المتوسط وليس فقط المدى القريب، قرار إعارة إندريك اتخذ ولا مجال للعودة، وسندخل السوبر الإسباني بثقة في اللاعبين الذين نملكهم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

تشابي ألونسو ريال مدريد الدوري الإسباني
