التجربة السابعة في اليونان.. عمرو وردة إلى إيراكليس بالدرجة الثانية

السبت، 03 يناير 2026 - 15:27

كتب : FilGoal

عمرو وردة

أتم نادي إيراكليس اليوناني تعاقده مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عمرو وردة

النادي : إيراكليس

وينشط نادي إيراكليس ضمن دوري الدرجة الثانية اليوناني.

وأعلن إيراكليس تعاقده بشكل رسمي مع عمرو وردة على أن ينضم لتدريبات الفريق مباشرة.

أخبار متعلقة:
محامي الرجاء لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد عمرو وردة بسبب فسخ تعاقده بعد 6 سنوات.. عمرو وردة يعود إلى نادي أتروميتوس اليوناني عمرو وردة: إذا تعرض لاعب غيري لما قابلته لاعتزل مبكرا قبل جولة على نهاية الموسم.. بانسيرايكوس اليوناني يعلن فسخ تعاقد عمرو وردة

وسيخوض عمرو وردة تجربته السابعة مع الأندية اليونانية.

لا يتوفر وصف.

ولعب عمرو وردة لأندية: بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس وفولوس وبانسيرايكوس ولاريسا.

وخاض وردة آخر تجاربه في الدوري اليوناين الممتاز مع لاريسا الذي انتقل منه إلى إيراكليس بدوري الدرجة الثانية.

وبدأ وردة مسيرته مع الأهلي في مصر، وخاض تجربة قصيرة للغاية مع فاركو والرجاء المغربي.

كما كان ضمن قئامة منتخب مصر في كأس العالم 2018 التي أقميت في روسيا.

عمرو وردة منتخب مصر
نرشح لكم
بعد خروجه باكيا بسبب الإصابة.. كوكا: لا أستطيع وصف حزني وإحباطي في غياب رامي ربيعة.. العين يفوز على الشارقة وينفرد بصدارة الدوري الإماراتي عودة إلى إنجلترا.. سام مرسي ينضم لـ بريستول سيتي لا ريبوبليكا: روما يحلم بعودة محمد صلاح بديل كهربا؟ القادسية الكويتي يقترب من ضم لاعب المصري السابق النني يشارك في تعادل الجزيرة مع كلباء بالدوري الإماراتي مدرب جديد لـ محمد عبد المنعم في نيس ليكيب: إقالة مدرب محمد عبد المنعم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - لامين يامال أساسي وبيدري بديل ضد إسبانيول 11 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا وقت للانقسام 59 دقيقة | أمم إفريقيا
أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا – تونس (0)-(0) مالي.. انطلاق المباراة ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا – ديانج أساسي مع مالي.. وبن رمضان والجزيري على دكة تونس ساعة | أمم إفريقيا
نائب رئيس اتحاد السلة: أتمنى إيقاف استقدام المحترفين لموسمين من أجل استفادة منتخب مصر ساعة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (1)-(3) أرسنال.. جووووووول رايس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520469/التجربة-السابعة-في-اليونان-عمرو-وردة-إلى-إيراكليس-بالدرجة-الثانية