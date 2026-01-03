التجربة السابعة في اليونان.. عمرو وردة إلى إيراكليس بالدرجة الثانية
السبت، 03 يناير 2026 - 15:27
كتب : FilGoal
أتم نادي إيراكليس اليوناني تعاقده مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وينشط نادي إيراكليس ضمن دوري الدرجة الثانية اليوناني.
وأعلن إيراكليس تعاقده بشكل رسمي مع عمرو وردة على أن ينضم لتدريبات الفريق مباشرة.
وسيخوض عمرو وردة تجربته السابعة مع الأندية اليونانية.
ولعب عمرو وردة لأندية: بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس وفولوس وبانسيرايكوس ولاريسا.
وخاض وردة آخر تجاربه في الدوري اليوناين الممتاز مع لاريسا الذي انتقل منه إلى إيراكليس بدوري الدرجة الثانية.
وبدأ وردة مسيرته مع الأهلي في مصر، وخاض تجربة قصيرة للغاية مع فاركو والرجاء المغربي.
كما كان ضمن قئامة منتخب مصر في كأس العالم 2018 التي أقميت في روسيا.
