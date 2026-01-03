أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: لم أصل إلى مستوى هوجو بروس بعد.. ويجب أن نتحسن دفاعيا

يرى دافيد باجو مدرب منتخب الكاميرون أنه لم يصل لمستوى هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا حتى الآن.

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة جنوب إفريقيا غدا الأحد في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال باجو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شعوري هو شعور مدرب سيلعب مباراة حاسمة ضد فريق ممتاز ومعنوياتنا عالية لتحدي هذا الفريق الرائع".

وواصل "هوجو بروس مدرب كبير وتوج باللقب مع الكاميرون في 2017 وأذكر كنت في دورة تدريبية وحدثنا عن خطته وآمنت به وبقدراته وكانت له مسيرة جديرة بالإشادة ولكن نحن نركز والأمر يتجاوز أمر الحافز وكل ما أريد أن أقوله للاعبينا هو أن يكونوا في أعلى تركيز".

وتابع "هوجو بروس هو مثال بالنسبة لي ونحن نستعد ولا نشعر بأي ضغط ونتقدم خطوة بخطوة ونحن بصدد بناء فريق مع هؤلاء اللاعبين وهم ملتزمون وسنظهر أن بإمكاننا تحدي الفرق الكبيرة، ولم نتوقع تقديم هذا الأداء ولكننا سنستمر في التقدم ولا يجب أن نترك مجالا لأي شيء قد يخرجنا عن تركيزنا".

واستمر "الجانب البدني لدينا في أفضل حالاته، لدينا حصة تدريبية مساء اليوم وسنرى مصير المصابين مثل باليبا وباسوجوج وقد يكون هناك شعور إيجابي".

وشدد "أؤمن بالله وأدعوه كثيرا وهو يستجيب لي وأسير في الطريق الذي رسمه لي ولدي الرغبة في الفوز وأنا ملتزم ومنضبط وهو ما أحاول نقله للاعبين ليعبروا عن ذلك خلال المباريات وكرة القدم لا تحب الفوضى وتحب التنظيم وأنا ممتن لحصولي على ذلك المنصب وأرى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح لأننا نطبق ما نعتقد أنه جيد".

وأردف "لا أعرف خطط جنوب إفريقيا ولكننا نعد لتلك المباراة الحاسمة وأعرف أنهم فريق جيد ويعرفون بعضهم بعضا ويلعبون بخطط مختلفة ونحن بصدد بناء الفريق ونحاول وضع الخطط اللازمة وسيكون ذلك حافزا لنا وسنحاول إزعاجهم قدر الإمكان".

وأضاف "نحن نعمل أينما تدربنا ولا أريد إثارة مشكلة، وسنعمل في أي مكان يحددوه ونركز فقط على عملنا".

وأكمل "لا تضعوني في نفس مستوى هوجو بروس، لم أصل إلى ذلك المستوى بعد وأنا في بداياتي، نحن في مرحلة البناء ولكن الأدوار يتم توزيعها حسب التدريبات وكرة القدم لعبة جماعية ويمكن لأي لاعب مساعدتنا على الفوز بالمباراة".

وشدد "نلعب في ملعب رائع وجميع الأرضيات التي لعبنا فيها لا يمكن قول أي شيء عنها ولذلك فإن الكرة في ملعبنا ولا يوجد مخاوف من أي شيء".

وأضاف "كثيرا من الناس يقللون من الدوري الكاميروني، ولكن أنا أريد أن أرسل التحية للمدربين الكاميرونيين وجميع اللاعبين الذين يلعبون في هذا المستوى".

وأتم "نعمل على كيفية تفادي الأهداف التي دخلت مرمانا لأنها متماثلة وإذا دافعنا بشكل جيد سنكون جيدين في المباراة والباقي سيأتي في وقت لاحق والأساس هو الدفاع".

وكان منتخب الكاميرون قد تأهل لدور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته التي ضمت كوت ديفوار وموزمبيق والجابون.