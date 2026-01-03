أمم إفريقيا - موكوينا: لا يمكن أن نقبل بالهزيمة مرة أخرى بعد مباراة مصر

يثق تيبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا في قدرات منتخب بلاده قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الكاميرون.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد الكاميرون ضمن دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وقال تيبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا في مؤتمر صحفي: "جاهزون للتحدي أمام الكاميرون. خسرنا ضد مصر ولا يمكن أن نقبل بالهزيمة مرة أخرى، لأن ذلك يعني أننا سنعود إلى بلدنا".

وأضاف "نتطلع لمباراة الكاميرون أحد أقوى المنتخبات في إفريقيا على مر التاريخ، لقد ظهروا بشكل جيد للغاية خلال دور المجموعات".

وخسر منتخب جنوب إفريقيا أمام مصر بدور المجموعات بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

وتأهل منتخب الأولاد إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية خلف منتخب مصر المتصدر.

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً.

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً.

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً.