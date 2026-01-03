خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

السبت، 03 يناير 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشهد الجولة عدم مشاركة الأهلي والزمالك بها بسبب وجود عدد فردي من الفرق في المجموعات.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الأحد 4 يناير

طلائع الجيش × فاركو.. 5:00 مساء - استاد جهاز الرياضة.

مودرن سبورت × بيراميدز.. 8:00 مساء - استاد السلام.

الإثنين 5 يناير

المقاولون العرب × غزل المحلة.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

المصري × سموحة.. 5:00 مساء - استاد السويس الجديد.

البنك الاهلي × وادي دجلة.. 8:00 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الثلاثاء 6 يناير

الجونة × بتروجت.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.

الاتحاد السكندري × زد.. 8:00 مساء - استاد الاسكندرية.

لحجز تذاكر المباراة من هنا

