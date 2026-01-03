أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا

شدد ميجيل جاموندي مدرب منتخب تنزانيا أن فريقه جاء إلى بطولة أمم إفريقيا من أجل التعلم للمستقبل.

وقال جاموندي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنلعب ضد منتخب قوي سيلعب أمام جماهيره الكبيرة وفي ملعب جميل يشاهده الملايين حول العالم".

وواصل "كأس أمم إفريقيا أصبحت بطولة كبيرة جدا ويتابعها الجميع، وفريقي لا يحتاج إلى حافز محدد مني ولكن كل لاعب فيهم سيلعب من أجل إسعاد بلاده".

وأكمل "قضيت معظم مسيرتي في المغرب وأعرف كرة القدم المغربية وأسلوبها وعدد كبير من اللاعبين الذين سألعب ضدهم يلعبون في أوروبا ومستواهم أعلى من مستوياتنا، وأنا عملت أيضا في تونس والجزائر ولكن اللاعبين المغاربة دائما ما كانوا يمتازون بالمهارة والقوة، وإذا بحثنا في تاريخ الكرة المغربية سنجد لاعبين كبار".

وتابع "لا يمكنني أن أغير شيئا في ساماتا ولكن على العكس من الممكن أن أتعلم من خبرته، ولكن المنطقي في كرة القدم هو أنك مع التقدم في السن تفقد بعض السرعة، ولكنه أصبح يعرف أكثر كيف يتحرك في الملعب ولا يفقد قيمته، وعلى سبيل المثال ميسي لم يعد ميسي ورونالدو لم يعد كما قبل ومودريتش نفس الأمر ولكنهم لم يفقدوا أهميتهم داخل الملعب، ولذلك أشعر بالحزن عند انتقاد ساماتا".

وشدد "ليس هناك الكثير من اللاعبين في المنتخب المغربي ويلعبون في الدوري المحلي، ما أملكه من أفضلية سيكون فقط على مستوى الأجواء التي أعرفها وأعرف أيضا المدرب، ولكن في النهاية اللاعبون في الأرض هم من يحددون النتائج".

وكشف "من المؤكد أننا جئنا إلى تلك البطولة لنتعلم الكثير ونكتسب الخبرة، ولا يوجد طريقة أفضل من اللعب ضد الفرق الكبيرة لنتعلم".

وأردف "كرة القدم الحديثة يجب فيها أن يلعب الجميع كرة جميلة وأن يبني من الخلف، ولكن القيمة الحقيقية للفريق تأتي عندما يفقد الاستحواذ على الكرة ونريد أن نكون جاهزين لمثل تلك الوضعيات، الجماهير في المغرب هي اللاعب رقم 12 ويمكنهم أن يرفعوا مستويات الفرق".

واستمر "جئنا هنا لتنفيذ منظومة دفاعية واضحة وأن نحاول اللعب عندما لا تكون الكرة في حوذتنا، ويمكن أن نرى خلال الفترة الماضية النضج الذي أظهره الفريق عندما لعبنا ضد تونس، نحن جاهزون ونؤمن أن كرة القدم عبارة عن 11 ضد 11 حتى لو كانت الجماهير تساند الخصم".

وأضاف "المغرب فريق كبير لديه نقاط ضعف ونقاط قوة، وسنحاول أن نسجل أهداف لأن ما هو خطير هو إيجاد فرص نهدد بها المرمى المغربي، ويجب أن ندافع ونمرر بشكل جيد وأن نعمل على أساس التحولات ومعرفة أن أي وضع يمكن أن نخلقه يجب أن يكون لدينا فيه مستوى أعلى من الفاعلية لنفوز بالمباراة".

وأتم "لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا وأركز فقط على عملي، ولكن أشعر بالفخر لتأهلنا وأحب هذا البلد لأنهم رحبوا بي والناس يحبونني، وأنا نفس المدرب دائما وأحاول تقديم أفضل ما لدي في الملعب وأن أرفع كرة القدم التنزانية، أعمل في إفريقيا منذ 25 عاما وأحيانا لا ينتبه لي أحد ولكن أفضل جائزة لي هو تحسين مستوى اللاعبين وأشعر بسعادة كبيرة عندما يؤدي الفريق بشكل جيد".