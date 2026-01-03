أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: الكعبي كان نجارا.. وحكيمي جاهز لمواجهة تنزانيا

أعرب وليد الركراكي مدرب المغرب عن فخره الشديد بالمستويات التي يقدمها أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس.

ويلعب منتخب المغرب ضد تنزانيا مساء الأحد ضمن دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: "نطمح في الفوز على تنزانيا والاستمرار في مشوارنا بالبطولة. ستكون مباراة صعبة ضد منافس نحترمه ويلعب بروح قتالية".

وأضاف "منتخب تنزانيا يعتمد على منظومة دفاعية قوية، ولا يترك المساحات، وخط هجومه جيد ويجيد استغلال الكرات الثابتة".

وعن الكعبي قال الركراكي: "أيوب الكعبي كان يعمل نجارا وبدأ مع فرق الهواة، لكنه استمر في العمل ولم أختاره في وقت سابق ولم يتحدث مطلقا. الكعبي كان يثبت أن العمل والصمت والتواضع أبلغ رد".

وتابع "الكعبي مثال ونموذج لكل الشباب المغربي أن الحلم موجود ويمكن تحقيقه. إنه إنسان رائع ومتواضع ويعرف من أين جاء وإلى أين وصل".

وسجل الكعبي 3 أهداف في دور المجموعات تقاسم بهم صدارة هدافي كأس إفريقيا مع مواطنه براهيم دياز، والجزائري رياض محرز.

وأتم "أشرف حكيمي جاهز بدنيا ويمكنه المشاركة أمام تنزانيا. لدينا أسلحة مختلفة وخيارات عديدة تمنحنا الحلول".

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (استاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (استاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً.

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً.